Alonso: "El día antes de ganar me salió escribir y lo hice con el corazón, no con la mano"

Valencia, 11 oct (EFE).- El flamante campeón de Moto3, David Alonso, aseguró a EFE que en la noche previa a ser campeón del mundo de Moto3 con apenas 19 años le "salió" ponerse a escribir, pero que no lo hizo "con la mano, sino con el corazón" para explicar a su equipo que le asustaba "el hecho de pensar cómo" podía cambiar su vida, algo que hizo que hasta Marc Márquez le felicitara

"Me asusta el hecho de pensar cómo puede cambiar mi vida en menos de 24 horas, es por la noche y sólo tengo ganas de llorar, me miro al espejo y me digo a mí mismo 'mañana vas a ser campeón del mundo', y se me aguan los ojos", escribió Alonso en su carta, a la que se refirió en su visita al Palau de la Generalitat, donde fue -junto a su equipo recibido- por el president de la Generalitat, Carlos Mazón.

"Es el sueño que siempre he querido desde pequeño y ahora, ahora que lo tengo ahí delante, a sólo unas horas, es cuando más lejos parece estar. Por suerte suelo dormir bien y, al menos, el sueño no me quitará, o no lo sé, lo único que sé es que si mañana, sobre las doce, estoy leyendo esta carta, significa que sí, que lo he logrado, perdón, quería decir, que lo hemos logrado", explicaba la carta.

Así, Alonso, que estuvo este viernes en València en la presentación el cartel del GP Comunitat Valenciana, comentó que le hace "muy feliz que la carta haya podido llegar al corazón de tanta gente" y añadió que sintió "que tenía que escribir antes" de irse a la cama, porque es un "hobby" que tiene y que sentía dentro.

"Se te queda una sonrisa en la cara cuando escuchas a gente como Márquez hablar así, y estoy muy agradecido, porque significa que estás haciendo las cosas bien y eso te incita y te motiva a seguir trabajando, porque que se va por buen camino", comentó el joven piloto hispano-colombiano, después de que Márquez resaltara "el talento, la educación y su capacidad de tener los pies en el suelo".

"Desde que sonó el despertador el domingo han pasado muchas cosas y todavía no me ha dado tiempo a parar. Estoy asimilándolo un poco y disfrutándolo a la vez, pero trato de entenderlo todo", señaló Alonso.

Dijo que ha cumplido ya uno de sus sueños, pese a que durante el año ha habido "momentos muy difíciles que no se han visto en la tele" y que le han hecho estar "a punto de tirar la toalla", pero se lleva un año de aprendizaje "no sólo para el deporte, sino en la vida", subrayó Alonso, que agradeció a Aspar y a València, su "segunda casa", el recibimiento.

No obstante, conseguido ya el título, busca llegar a las doce victorias, lo que sería un récord en su categoría: "Si se consigue ese récord estaremos muy felices, pero si no también, porque es muy difícil ya que solo tengo cuatro oportunidades", admitió

David Alonso se encuentra muy cerca de batir otro récord tras igualar las diez victorias en una sola temporada del español Joan Mir en 2017, cuando fue campeón del mundo de Moto3, para igualar o batir los oncee triunfos que protagonizó el italiano Valentino Rossi en 1997 cuando fue campeón del mundo de los 125 c.c. EFE

crn/nhp/jl

(foto)