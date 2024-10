Marimar Blanco tacha a Marlaska de ser "el mayor traidor" de las victimas tras la enmienda que convalida penas a etarras

La senadora del PP y hermana de Miguel Ángel Blanco, María del Mar Blanco, ha tachado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de ser "el mayor traidor" tras haber asegurado a asociaciones de víctimas del terrorismo que jamás adoptaría una medida como la enmienda aprobada por unanimidad en el Congreso que convalida penas a etarras. "Marlaska ha pasado de ser el gran juez defensor de las víctimas del terrorismo a ser el mayor traidor de las víctimas del terrorismo", ha sostenido al ser preguntada en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, por el mensaje de apoyo a las víctimas que lanzó el ministro este martes en Vitoria, calificándolo como "indignante". Blanco ha criticado que las palabras de Marlaska hablando de la "dignidad" de las víctimas "no hace otra cosa más que manchar la memoria" de estas, y le ha tachado de dejarlas "totalmente abandonadas y olvidadas". Al hilo, ha lamentado que no ha tenido "ningún tipo de interlocución" con Interior y que se enteró a través de los medios de comunicación de que Interior "seguía hurgando en la herida acercando al asesino" de su hermano. Además, ha recordado que el ministro también mintió a las víctimas cuando dijo que "no se iba a producir el acercamiento de todos los presos de ETA", y que serían "como mucho una veintena y todos ellos sin delitos de sangre". "La realidad es que hoy en día ya no queda ni un solo terrorista alejado de las cárceles del País Vasco y de Navarra" ha lamentado la senadora del PP. DENUNCIA UNA "TRAMA TXAPOTE" En otro orden de cosas, Blanco ha denunciado la existencia de una "trama Txapote" por parte del Gobierno como "un pacto" entre PSOE, Sumar y Bildu que llevó a presentar la enmienda por la que se convalidan penas a etarras. Ante la posibilidad de que el exetarra Francisco Javier García Gaztelu, alias 'Txapote', y responsable del asesinato de su hermano Miguel Ángel Blanco, sea uno de los criminales más beneficiado por la reforma a una modificación legal con la que podrían rebajar sus penas hasta 44 presos de ETA, ha expresado que es "tremendamente humillante y doloroso" lo que está viviendo. "Han dicho que en febrero puede salir, yo me temo que desde luego desgraciadamente 'Txapote' se podrá tomar las uvas en su casa estas navidades mientras mi hermano y otras víctimas del terrorismo desgraciadamente están ya bajo tierra" ha condenado. También ha asegurado que la reforma de ley no se trata "solamente" de la aplicación de una normativa, sino de un "interés" en cumplir un "pacto encapuchado" con el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y ha acusado a PSOE, Sumar y Bildu de realizar una "maniobra" para provocar "la salida de los terroristas de las cárceles". LA REFORMA DE LEY IBA A SALIR "SÍ O SÍ" CON O SIN VOTOS DEL PP Y VOX La senadora del PP ha concluido diciendo que el apoyo de su partido a la enmienda ha sido un "verdadero error que no tiene la más mínima justificación" y que "no puede volver a ocurrir", pero ha aseverado que se trata de una modificación que iba a salir "sí o sí" con o sin los votos del PP y de Vox, y que el Gobierno tiene "margen" hasta el pleno del 14 de octubre para modificar el texto del Congreso. "Ahora es el momento de buscar soluciones y en el Senado empezamos a buscarlas con la retirada del orden del día de ese punto donde se iba a votar esa modificación de este proyecto de ley", ha detallado Blanco, esgrimiendo que hay de plazo hasta el próximo día 14 y que si "todos los grupos parlamentarios" lo acuerdan, incluido el PSOE, Sumar y Bildu, "se puede modificar".

