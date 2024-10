Gamarra se dirige a Bolaños para pedirle que el Gobierno pare la tramitación de la ley que rebaja las penas a etarras

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, se ha dirigido al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, con el objetivo de pedir al Gobierno que pare la tramitación de la ley sobre intercambio europeo de antecedentes penales que permite rebajar las penas a presos de ETA, según han indicado a Europa Press fuentes 'populares'. Por lo pronto, el PP ha hecho valer su mayoría absoluta en el Senado para retirar del orden del día del Pleno de este martes la modificación legal con la que se podrían beneficiar hasta 44 presos etarras, y lo abordará en un Pleno extraordinario el próximo lunes 14 de octubre, que es la fecha límite para tramitarlo en la Cámara Alta. El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha señalado que su partido "asume su responsabilidad por no haber estado vigilante" con esta ley durante su tramitación parlamentaria, pero ha recalcado que ahora es el momento de buscar "soluciones" parando la ley. En este contexto, la 'número dos' del PP ha contactado por whatsapp con el ministro de Justicia para pedirle que suspenda la tramitación de esta ley y la retiren, según han señalado fuentes 'populares' a Europa Press. En ese mensaje, Gamarra pide a Bolaños poder hablar con él de este asunto, algo que no han podido hacer todavía, dado que este martes por la mañana hay reunión del Consejo de Ministros, según han señalado las mismas fuentes. FEIJÓO: EL PSOE AÚN ESTÁ A TIEMPO En declaraciones a los medios en Guadalajara, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido al Gobierno la retirada de esta norma y ha señalado que "si el PSOE mantiene esta indignidad será el único responsable ante la historia". Así, ha dicho que el PSOE aún "está a tiempo" de evitar la rebaja de penas a 44 etarras. "Apelo a la conciencia de todos los socialistas. Están a tiempo de evitar tener que agachar la cabeza para no mirar a los ojos a las familias de los asesinados", ha enfatizado.

Compartir nota: Guardar