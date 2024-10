Abascal: Estamos muy preocupados con la deriva extremista de Sánchez, aplaudido por Hamás

Madrid, 7 oct (EFE).- El presidente de Vox, Santiago Abascal, defiende "no sólo el derecho, sino el deber" de Israel de defenderse ante los atentados del 7 de octubre, y muestra su preocupación "con la deriva extremista del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aplaudido por Hamás; por Irán y por los talibanes".

Así lo ha expresado en una entrevista que hoy publica el diario El Mundo en la que considera que Sánchez "está comprometiendo seriamente la seguridad de la población española y de las tropas españolas en el Líbano".

En la entrevista Abascal critica la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida también como 'ley mordaza' y entiende que "muy especialmente perjudica a quienes están en la calle enfrentándose al crimen y a la violencia, que son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a las que se ha dejado a los pies de los caballos".

"Que sea la organización heredera del terrorismo en España la que va a dictar las leyes policiales y de seguridad es el colmo de los colmos", afirma el líder de Vox.

Sobre la inmigración ilegal considera que "España todavía no está viendo los problemas que ocasiona la inmigración ilegal al mismo nivel de lo que está ocurriendo en otros países de Europa".

"Estamos hablando de esa inmigración masiva que no respeta los procedimientos de llegada a un país; de esa inmigración que no se puede ni se quiere adaptar y que da problemas de seguridad, de convivencia, que satura los servicios sociales, que satura los servicios sanitarios y que por lo tanto ocasiona muchísimos problemas a las sociedades de acogida".

A su juicio, "este tipo de inmigración que se está promoviendo solo sirve para abaratar los salarios y que además beneficia a los más poderosos. Luego la gente no puede vivir. La gente no puede tener una familia, no se puede comprar una vivienda y son cientos de miles los jóvenes españoles que han tenido que salir de España".

Para Abascal "el cumplimiento de la legislación en materia de extranjería e inmigración brilla por su ausencia y por lo tanto, nosotros lo que decimos es que primero tiene que llegarles el mensaje de que no van a entrar". "Ahora mismo -continúa- lo que ven las mafias es que en el Congreso el Partido Popular y el Partido Socialista votan a favor de iniciar trámites para que se pueda regularizar a medio millón de personas que han entrado ilegalmente en España. Ese es un mensaje letal".

Sobre el PP afirma que "en estos momentos representa una estafa política" y que las relaciones de Vox con ellos "son unas relaciones totalmente condicionadas por la relación que el Partido Popular tiene con el Partido Socialista".

"La pinza de VOX con el PSOE es un auténtico insulto a la inteligencia, porque es precisamente el Partido Popular el que llega a acuerdos con el PSOE", refiere Abascal, para quien "la alternativa es VOX, no es el Partido Popular, que es la continuidad. La alternativa a Sánchez es algo totalmente contrario a Sánchez".

Sobre el líder de 'Se acabó la fiesta', Alvise Pérez, comentó que "tendrá que explicarse él cuando acuda a los tribunales". "Hay 800.000 españoles que piensan que la corrupción es un problema muy serio en España; 800.000 que han votado a ese partido y que probablemente pensaban que ese era el último tren...que hoy se sienten engañados".

"Quiero decirles humildemente -concluyó- que aunque no les gusten algunas cosas de Vox, Vox va a seguir luchando contra la corrupción política y contra la corrupción económica en España". EFE