Hereu destaca el "gran momento" de Cataluña y la responsabilidad del socialismo

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha reivindicado este domingo que Cataluña "está en un gran momento" y ha apelado a la responsabilidad de los socialistas ante un contexto político que ha calificado de importante y en el que tienen presencia en muchos lugares. "En Cataluña estamos en un gran momento", ha defendido en el cierre del 18 Congreso de la Joventut Socialista de Catalunya (JSC) en Cornellà de Llobregat (Barcelona), junto a la viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret. Considera que ese momento da mucha responsabilidad a los socialistas: "Tenemos presencia y responsabilidad en muchos lugares. No olvidemos nunca que para nosotros el poder es tan solo un instrumento de transformación, que no es un fin en si mismo". El exalcalde de Barcelona también ha defendido que los socialistas puedan ejercer responsabilidad política y tener capacidad de autocrítica a la vez. "Aquí hay una cordialidad que les deseo a otras organizaciones políticas", ha añadido, y ha destacado como principales prioridades generar progreso y extender los derechos sociales. Además, ha llamado a "generar las condiciones para la convivencia" y ha asegurado que la hoja de ruta que seguirán siempre desde el socialismo estará vinculada a la convivencia a partir del respeto a la diferencia y a la diversidad. LLUÏSA MORET Lluïsa Moret también ha destacado la "situación magnífica después de muchos años de sufrimiento" que se produce en Cataluña con un nuevo Ejecutivo socialista con Salvador Illa al frente, liderando un ejecutivo que ella ha definido como Govern de la normalidad. "Esto es lo que tenemos que recuperar, la normalidad. La normalidad significa esto, trabajar para todo el mundo, significa ser sensible a las demandas sociales de los ciudadanos", ha reiterado la también presidenta de la Diputación de Barcelona. Y ha instado a tomar conciencia de servicio y a tener humildad en vez de ostentar: "Nosotros lo que queremos es un Govern que funcione, que sea útil desde esta lógica de utilidad pública, de la política útil". VÍCTOR CAMINO (JSE) También han intervenido en la clausura el secretario general de las Juventudes Socialistas de España (JSE), Víctor Camino, y la nueva primera secretaria de la JSC, Laura García, después de más de 28 años desde que ninguna mujer ocupara el cargo. Camino ha incidido en la necesidad de abordar la falta de acceso a la vivienda y ha asegurado que las JSE acudirán al próximo congreso del PSOE para decir "claramente" que tienen un proyecto para España, por lo que pedirán el voto a partir de los 16 años. "Os pido trabajo. Os pido ser vanguardistas", ha añadido el líder de las juventudes socialistas. LAURA GARCÍA (JSC) Laura García ha dado las gracias a las mujeres que han abierto paso dentro de la organización y que así le han permitido dar el paso y asumir el cargo de primera secretaria. "Este paso lo quiero dedicar a todas ellas, a las que han sido pero no han tenido la oportunidad de dar el paso", ha celebrado.

Compartir nota: Guardar