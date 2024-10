Bolaños apela al "diálogo con el diferente" y al "optimismo": "España está en un momento dulce"

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha reivindicado España como una "referencia" en la Unión Europea y ha apelado al "diálogo con el diferente" y al "consenso" como las "señas de identidad" en las políticas llevadas a cabo por el Gobierno en este primer año de legislatura. En su intervención en la clausura del Foro La Toja, Bolaños ha argumentado con datos este "optimismo", comenzando por "dos grandes pactos con el principal partido de la oposición": la reforma de la Constitución para la modificación del artículo 49, que regula los derechos de las personas con discapacidad, y el desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "De la mano de la Comisión Europea conseguimos un acuerdo absolutamente crucial para el buen funcionamiento de nuestra democracia y hoy tenemos a los tres poderes funcionando con total normalidad", ha celebrado, poniendo en valor el "enorme esfuerzo de diálogo y entendimiento" para "superar una crisis institucional, constitucional y de reputación". "Estos acuerdos entre Gobierno y oposición, que en el corto plazo igual pueden ser más beneficiosos para el Gobierno, pero yo creo que en el medio plazo lo son para la oposición. Y lo que no hay ninguna duda son beneficiosos para el conjunto del país; y eso lo hemos logrado en este primer año de legislatura", ha destacado. Así, en un contexto de "polarización" y de "extremismos", que Bolaños ha insistido en que se trata de "un fenómeno internacional", el ministro ha apelado al trabajo "en la línea de los grandes consensos". LAS DIFERENCIAS "FORTALECEN" EL PAÍS Por eso, ha recordado la propuesta del Plan de Acción por la Democracia porque, ha añadido, "tampoco es un desafío que únicamente corresponde a España". "No son problemas de los españoles, son problemas del mundo civilizado, de las democracias avanzadas. El fraccionamiento que tiene nuestra sociedad, que se traduce en que la legislatura pasada teníamos el Parlamento más fraccionado de la historia de la democracia. Y eso es España. Ese fraccionamiento, todos esos diputados, todos representamos a España y España se gestiona con diálogo, con consensos, con acuerdos, con entendimiento o no se podrá gestionar. Entenderse con el diferente fortalece nuestro país y nuestra democracia", ha relatado el ministro de Presidencia. Para Bolaños, entenderse con el que piensa distinto "y que hace siete años, ocho años, diez años, se incumpliera la Constitución de manera flagrante y hoy se haga política dentro de la Constitución", así como "dentro de las instituciones democráticas", es "un éxito colectivo de España". Y en esa "seña de identidad", ha celebrado, seguirá trabajando el Gobierno para "llegar a acuerdos y dialogando" ante una situación que, ha insistido, "no es exclusiva de España". "Por eso, este activismo por el diálogo, por el consenso que yo pongo de manifiesto con pruebas y que hago de nuevo un voto de compromiso por continuar en esa línea, nos hace que podamos estar en una situación para afrontar los grandes retos del futuro", ha relatado ante los presentes en la clausura del Foro La Toja. "UN MOMENTO DULCE" En este punto, Bolaños ha pasado del "activismo" al "optimismo" y ha subrayado que España vive "un momento dulce" en lo económico y en lo social. En este sentido ha asegurado que se pueden dar "el lujo" de ser "optimistas", "conscientes de las complejidades y de las dificultades" que existen, pero ha reivindicado que España "multiplicara por seis el crecimiento económico de la media de la Unión Europea" en 2023 y que en lo que va de 2024 "se multiplique por cuatro". Además, ha aseverado que ese "crecimiento" se hace también con un "refuerzo del estado del bienestar". "Porque la única manera de que las sociedades sean prósperas es que sean justas. No hay otra forma", ha apuntado antes de hacer referencia al "problema migratorio" y que, en su opinión, "no es un problema de hacer la valla más alta", sino de que "al otro lado de la valla vivan mejor". "BASE ECONÓMICA SÓLIDA" Sobre la "base económica sólida" que también ha defendido, Bolaños ha mencionado medidas "en materia de pensiones, de becas, el salario mínimo interprofesional, todo tipo de permisos de paternidad y de maternidad". "Hace no muchos años el éxito en España se decía que sería lograr los 20 millones de afiliados. Pues hoy tenemos 21,2 millones de afiliados y subiendo. Y esta es la situación que tenemos económica y social en nuestro país", ha resumido. Por lo tanto, ha asegurado que España está "en un momento dulce" y puede demostrarlo "con cifras que reflejan también una cohesión social y territorial en el país". Con estos datos, Bolaños ha manifestado que España es "un referente", al igual que el Gobierno y las empresas, reivindicado que esos son "los éxitos colectivos" ante un escenario internacional que, ha reconocido, "no es sencillo". "Decía también Borrell en su discurso del otro día, en una frase muy brillante, que quien no está en la mesa está en el menú. Así es, pero ha habido mesas: estaba la mesa de los mayores donde se tomaban las decisiones y la mesa de los niños, que se hartaban de nuggets de pollo. Y España hoy no está en la mesa de los niños, está en la mesa de los mayores donde se toman las decisiones. Y España hoy tuvo el liderazgo para que existan fondos europeos en todo nuestro continente. Y eso, en España, se traduce simple y llanamente en 140.000 millones de euros que van a llegar", ha expuesto el representante del Ejecutivo central. Para concluir, Bolaños ha apelado al "activismo por el diálogo y el consenso" y al "optimismo por el futuro de España". Antes de la intervención del ministro, el presidente del comité organizador del Foro La Toja, Carlos López Blanco, y el redactor asociado y principal comentarista de Economía en el Financial Times, Martin Wolf, han sido los encargados de poner el broche final a este foro que se ha celebrado en la isla de A Toxa, en el municipio pontevedrés de O Grove, desde el jueves.

