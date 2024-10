Álvaro Martín: "Mi retirada no deja ningún vacío, el futuro está más que garantizado"

Madrid, 6 oct (EFE).- El extremeño Álvaro Martín, poseedor de la triple corona de oros (Europeo, Mundial y Juegos Olímpicos), declaró este domingo que con su retirada profesional "no deja ningún vacío" porque el futuro de la marcha española está "más que garantizado" con atletas como Diego García Carrera o Paul McGrath.

Álvaro Martín, de 30 años, anunció el pasado 7 de septiembre su retirada como atleta profesional tras una carrera plagada de éxitos como dos medallas de oro en Europeos (Berlín 2018 y Múnich 2022), dos oros mundiales (Budapest 2023 en 20 y 35 km) y un oro (relevo mixto de maratón con María Pérez) y un bronce (20 km) en los recientes Juegos Olímpicos de París.

"Mi retirada no deja ningún vacío porque están atletas como Diego García Carrera o Paul McGrath o chavales que están viniendo. Yo me voy pero no me voy diciendo 'madre mía, cómo se queda el panorama'. Yo creo que el futuro está más que garantizado y espero que en Los Ángeles 2028 haya más españoles, tanto hombres como mujeres, ganando medallas", dijo el deportista extremeño, tras recibir el homenaje de la organización del Gran Premio Internacional Madrid Marcha.

"Todavía tiene que pasar bastante tiempo para entender el paso que he dado, como es lógico, y sobre todo para asimilar y verlo de esto de manera natural. Ahora mismo para mí no es natural ver a otros compitiendo y no estar yo ahí", manifestó.

Tras anunciar su retirada el pasado mes, Álvaro Martín está centrado ahora en el doble Máster de Acceso a la Abogacía y Derecho Empresarial que ha comenzado esta misma semana en el Centro de Estudios Garrigues.

"Está siendo muy bueno estudiar y conocer gente que no tiene nada que ver con el deporte. Al final yo simplemente iba a entrenar, sabía lo que tenía que hacer y ahora estoy yendo a clase y no sé a lo que me voy a enfrentar o el examen que me va a caer", señaló.

Además, entre sus ocupaciones actuales, está la de "luchar por el Estatuto del deportista, en la subcomisión que se ha creado en el Congreso de los Diputados, con todo el tema de las pensiones y la cotización de la Seguridad Social de los deportistas de alto nivel".

"Es algo que me apasiona porque estudio Ciencias Políticas y Derecho y seguiré vinculado al deporte por ahí. Tiene que ver sobre un derecho para grandes compañeros y compañeras", aseguró.

Álvaro Martín también habló sobre el futuro de la marcha, que tras muchos rumores sobre su continuidad en el programa olímpico y los cambios modificados con las distancias, parece que tendrá continuidad de cara a los Juegos de Los Ángeles 2028 con el formato del maratón por relevos mixto.

"Los marchadores no tenemos nada en contra de la distancia en sí, sino de la forma en la que procedió el Comité Olímpico Internacional. Parece ser que hemos salvado una bola de partido porque si el año pasado estábamos hablando de que nos querían quitar de los Juegos de Los Ángeles ya es seguro que habrá marcha. Para después lo más seguro que también estemos en Brisbane 2032 así que ya la siguiente pelota de partido son los Juegos de 2036", concluyó. EFE