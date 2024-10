Moreno: "No es lo que buscábamos, pero no hay que hacerle ascos a este punto"

Getafe (Madrid), 5 oct (EFE).- Vicente Moreno, entrenador de Osasuna, aseguró este sábado en rueda de prensa, después de empatar 1-1 ante el Getafe en el Coliseum, que pese a que su equipo quería la victoria, no puede "hacerle ascos" al punto que sumó a domicilio.

Después de ganar al Barcelona la pasada jornada (4-2), el conjunto navarro quería sumar su primera victoria fuera de El Sadar del curso para ocupar de forma provisional el sábado una de las plazas de Liga de Campeones. No lo consiguió y, su entrenador, lamentó la pérdida de dos puntos tras un resultado que consideró "justo".

"Hay que darle valor. Aquí todavía no ha ganado ningún equipo. Tiene cierta dificultad ganar aquí. Veníamos con la idea de sumar los tres puntos. Era buen momento, veníamos con seguridad y confianza. Con humildad, porque llevábamos mucho tiempo sin ganar aquí (desde 2008)", señaló.

"En la primera parte", añadió, "no ha pasado gran cosa y decanta la balanza el gol, hemos estado despistados en un saque de banda. La segunda parte, quince minutos, ha estado mejor el Getafe. Luego hemos empatado y pudimos haber marcado otro. Con esa lectura, lo más justo es el empate. No es lo que buscábamos y al final no hay que hacerle ascos a ese punto".

"En los primeros quince minutos de la segunda parte es cuando ha estado mejor el Getafe. Luego las sensaciones fueron que pudimos llevarnos el partido. Felicito a los jugadores, porque había que competir y lo hicieron. Luego hemos tenido a gente empujándonos y se lo agradecemos, están en todos los partidos, no solo en casa", agregó.

Moreno resaltó que su equipo quería "imponerse y ser mejor" que el Getafe, pero reconoció que su rival consiguió poner las cosas difíciles a Osasuna. "Es el primer gol que reciben sin ser a balón parado. Hemos competido, hemos estado en el partido, hubo momentos para los dos y creo que el empate, muy a nuestro pesar, es justo", manifestó.

"Llevamos cuatro partidos fuera de casa", destacó, "y hemos empatado y perdido dos. No es fácil. Antes de la jornada, había ocho equipos que no había ganado fuera. La línea de empatar ganar o perder a veces es muy estrecha. Somos muy fuertes en casa, creo que somos el mejor equipo en casa. Si queremos dar un salto de calidad hay que mantenerse en casa y ganar de forma constante fuera de casa. No es fácil, porque todos quieren lo mismo".

"Es pronto para hacer valoraciones. Si nos vamos a lo frío, no estamos mal en puntuación, hay cosas que mejorar y cosas que hacemos bien. Insistir en lo que hacemos bien, mejorar en muchas cosas en las que hace falta mejorar. El inicio, siempre tiene uno en la mente ganarlo todo. Esperaba que fueran más puntos. Alguno se escapó por el camino. Hay que tener los pies en el suelo y darle valor a lo que estamos haciendo", declaró. EFE