Budimir: "Tenemos que dar mucho valor al punto"

Getafe (Madrid), 5 oct (EFE).- Ante Budimir, delantero de Osasuna, aseguró este sábado, después de marcar un tanto que le dio el empate a su equipo ante el Getafe (1-1), que "hay que dar mucho valor al punto" que el conjunto navarro logró en el Coliseum.

El delantero croata se marchó satisfecho con el empate final, aunque aseguró que Osasuna, pese a que fue dominado durante un tramo del partido por el Getafe, también pudo conseguir la victoria con un segundo gol que finalmente no llegó.

"Creo que antes del partido sabíamos qué íbamos a encontrar en el Coliseum. No es fácil, tienen un estilo de juego complicado. Nos falta energía para igualar el nivel del Getafe. Hemos competido al final, nos hemos enchufado en el partido y tuvimos opciones de marcar el segundo gol. Tenemos que dar mucho valor al punto", dijo en declaraciones a DAZN.

Además, explicó por qué celebró el gol con su compañero Juan Cruz, que fue suplente tras su titularidad la pasada jornada frente al Barcelona.

"Por varias razones. Una, que siempre es difícil quedarse fuera cuando la semana anterior juegas. Somos compañeros todos y hay que aportar. Luego, nuestros hijos van juntos a la guardería y esta semana se han sacado una foto, que me parece muy bonita. Se lo quería dedicar por estas razones y para tener ese recuerdo que tienen nuestras hijas", dijo.

También explicó cómo fue su gol: "Una acción muy bonita. Necesitábamos jugadores del estilo de Bryan (Zaragoza), que pueden marcar diferencias. Recibe un balón, dribla a dos adversarios, me da el balón y mi ejecución fue buena".

Por último, habló sobre la aparición del VAR para revisar su gol por una posible mano previa: "No sé qué puedo decir y por qué en las cámaras parece dudoso. En el campo no veo nada dudoso y se crea confusión de la nada. No sé donde había dudas y eso me sorprende mucho. Siempre cuando tardan para revisar cuando tengo claro que no hay nada, me crea duda". EFE