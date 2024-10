Feijóo promete un plan de vivienda ante el "fracaso" de Sánchez con atención a los jóvenes: "Les estamos fallando"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este viernes que este mes de octubre presentará un plan "integral" para el acceso a la vivienda en España ante el "fracaso" del Gobierno de Pedro Sánchez, cuyas medidas han "empeorado el problema". En especial, ha subrayado las "dificultades" e "imposibilidad" con la que se encuentran los jóvenes para acceder a una vivienda y ha señalado que su propuesta incluirá medidas dirigidas a ellos porque "hoy" se les está "fallando". "Son los jóvenes de hoy quienes van a construir y a defender la democracia del mañana. Y, por ello, es preciso hacer un esfuerzo para no dejarlos a merced de cantos de sirena de las opciones antisistema que están en muchos países europeos", ha alertado Feijóo en su intervención en la VI edición del Foro La Toja-Vínculo Atlántico que se celebra en O Grove (Pontevedra). El jefe de la oposición ha señalado que el plan que presentará el PP este mes busca "dar agilidad", "ampliar la oferta", "garantizar la seguridad jurídica", "disminuir la burocracia urbanística" y facilitar la posibilidad de acceder a una vivienda que, según ha dicho, "tras seis años de este Gobierno se ha evaporado". SENTARSE CON ADMINISTRACIONES, EXPERTOS, BANCOS Y EL SECTOR "Creo además que esta emergencia debe ser abordada en una mesa donde puedan sentarse las Administraciones públicas, municipal, autonómica y central, expertos, bancos, entidades financieras y todos los afectados por el sector", ha manifestado. Feijóo ha indicado que irán desgranando las medidas de ese plan estas semanas, pero ha avanzado que el PP cree que debe ir acompañado de "reformas legales ambiciosas que pongan freno a la escasez de vivienda". "No puede ser que una sentencia por un defecto de un polígono de un plan general de ordenación urbana deje sin efecto la totalidad del plan general de ordenación urbana de una ciudad", ha resaltado. Además, ha dicho que el plan del PP irá acompañado de "apoyo económico y fiscal al que ahorre para comprar una vivienda" y de "protección a quienes cumplan". "Parece razonable proteger al que cumple, ya sea propietario, ya sea inquilino, ya sea comprador o sea vulnerable", ha enfatizado. En este punto, ha resaltado no habrá "ninguna protección a quienes ocupan ilegalmente una vivienda". "La criminalización de la propiedad privada es un grave error. A quien hay que perseguir es al que delinque, no al que cumple", ha manifestado. El líder del PP ha criticado "la incompetencia legisladora" y "las recetas intervencionistas" que, a su juicio, "lejos de bajar los precios, los han disparado precisamente por desincentivar una mayor oferta". "El Gobierno ha fracasado y, por tanto, las ocurrencias en materia de vivienda deben de finalizar", ha aseverado. "LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO HAN EMPEORADO EL PROBLEMA" Dicho esto, ha justificado la presentación de su plan de vivienda en octubre porque la situación excepcional en el acceso de la vivienda requiere urgencia. "No se puede esperar a la Conferencia de Presidentes de diciembre", ha avisado, en alusión a la reunión que prevé convocar Pedro Sánchez en Cantabria ese mes. "Urge movilizar suelo. Urge abrir un tiempo de excepción para agilizar y facilitar la construcción de vivienda. Urge simplificar trámites para hacerlo. Urge, en definitiva, ser claros: no hay acceso a la vivienda si no hay vivienda", ha insistido. Según Feijóo, después de seis años de Gobierno socialista, existe "una situación de excepcionalidad" en el acceso a la vivienda porque dejar recaer toda "la responsabilidad, el esfuerzo y los costes en propietarios, inquilinos y promotores no ha funcionado". "Al revés, las medidas del Gobierno han empeorado el problema", ha reiterado. Feijóo ha asegurado que en España el déficit de vivienda anual es de 185.000 viviendas y, según el Banco de España, la falta de viviendas en España podría cifrarse en 600.000 unidades en 2025. "Ese déficit de vivienda no hay país que lo aguante, ni promesas incumplidas que lo solventen", ha alertado. "YO SOY LO QUE SE LLAMA UN 'BOOMER'" En su discurso, el presidente del PP ha puesto el foco en los jóvenes porque, a diferencia de sus padres que sí que han podido "crear un proyecto de vida personal y profesional", la democracia actual "aún no ha dado respuestas a problemas muy serios para ellos", como el acceso a la vivienda. "Yo soy lo que se llama ahora un 'boomer' y esa condición tiene algunos inconvenientes en los que prefiero no entrar en detalle, pero también tiene la ventaja de que puedes observar la vida con algo de experiencia. Y por eso digo convencido que a los jóvenes de hoy les estamos fallando", ha confesado, aludiendo al problema de la vivienda, la precariedad laboral o la falta de facilidades para formar una familia. Feijóo ha defendido dar respuesta a sus problemas porque si no lo hacen "las fuerzas radicales de uno y otro lado cubrirían ese vacío". Por eso, ha llamado a trabajar para dar a los jóvenes "unas posibilidades de vida mejor". "Nos toca devolver a los jóvenes esa parcela del Estado del Bienestar que están sosteniendo para que también se beneficien de él. Porque no hay proyecto de país si los jóvenes no tienen proyecto de vida. Son los jóvenes de hoy quienes van a construir y a defender la democracia del mañana", ha finalizado.

