El TSJA ratifica cinco años de cárcel a dos acusados de secuestro a un tercero por "perder droga"

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz que condena a dos hombres por detención ilegal y lesiones a otra persona a la que secuestraron y retuvieron en una vivienda en Algeciras por el paradero de una mercancía de droga que decían que se había perdido. No obstante, un tercero que vivía en la casa donde fue llevada la víctima ha quedado absuelto como cómplice de los hechos, al no quedar acreditado que estuviera en la vivienda la noche que ocurrieron los hechos juzgados. Según la sentencia, recogida por Europa Press, una noche de mayo de 2021 dos de los acusados acudieron en coche al domicilio de la víctima, que tras bajar a la calle fue introducido en un vehículo y trasladado a una casa, todo ello en Algeciras. Allí fue maniatado a una silla y golpeado mientras que le preguntaban por el paradero de una mercancía de droga perdida. La situación se prolongó durante unas 15 horas, cuando la víctima, aprovechando que lo habían desatado para ir al baño, golpeó a uno de los que lo vigilaba y corrió hacia unas escaleras que conducían a una terraza, desde donde saltó a la calle, llegó a su casa tras ser perseguido y posteriormente se traslado con el hermano al Hospital y a Comisaría a poner una denuncia. Fruto de las investigaciones fueron detenidas varias personas, de las que cuatro fueron a juicio tras estos hechos, todos ellos de origen magrebí. Así, los dos que quedaron acreditado como las personas que fueron a buscar a la víctima en coche y lo retuvieron posteriormente en una vivienda fueron condenados a cinco años de prisión por detención ilegal y una multa por un delito de lesiones. Además, uno de ellos, supuestamente dueño de la vivienda donde fue retenida la víctima, ha sido condenado también a tres años y medio de prisión por un delito contra la salud pública, el hallar la Policía 60 kilos de hachís, por lo que acumula una pena por estos hechos de ocho años y medio. La sentencia fue recurrida ante el TSJA por los tres condenados por el delito de detención ilegal, dos de ellos como autores y un tercero como cómplice. En este sentido, el alto tribunal andaluz ha estimado el recurso del acusado como cómplice, entendiendo que aunque vivía como "ocupa" en la misma vivienda, no ha quedado acreditado que estuviera la noche de los hechos. Así, el TSJA ratifica la sentencia condenatoria de la Audiencia para los dos acusados como autores del delito de detención ilegal, para el que se suma un delito contra la salud pública para uno de ellos, y absuelve de todos los delitos de los que se le acusaba (detención ilegal y lesiones) al condenado como cómplice.

