Forcadell niega una estructura 'B' en ERC y cree que el partido ha "gestionado mal la crisis"

La expresidenta del Parlament y militante de ERC Carme Forcadell ha negado la existencia de una estructura 'B' que impulsase campañas de comunicación controvertidas desde el partido republicano, al que le reprocha haber "gestionado mal la crisis". "Creo que (ERC) no ha gestionado bien esta crisis, pero también estoy convencida de que no hay estructura 'B", ha asegurado en una entrevista de este miércoles en TV3 recogida por Europa Press, si bien si que ha admitido que hubiesen contratos para llevar a cabo alguna campaña paralela, en sus palabras. Al preguntársele por si le han propuesto incorporarse a alguna de las candidaturas a liderar ERC, ha respondido que sí, pero que lo ha rechazado por coherencia política: "En política se tiene que ser coherente, y si digo que todos los del 2017 tienen que dar un paso al lado, también debo hacerlo yo". RECUPERAR LA ILUSIÓN Sobre la situación de ERC, ha sostenido que tras cuatro elecciones perdiendo se ha demostrado que la gente no confía en el partido, textualmente, y que la ciudadanía les ha enviado "al rincón de pensar", por lo que cree que tiene que haber un cambio para ver si unas nuevos liderazgos pueden hacer que vuelva la ilusión. Coincidiendo con el 7 aniversario del 1-O celebrado este martes, también ha reivindicado que no ha "tirado la toalla" respecto a la celebración de un referéndum, como cree que tampoco lo han hecho mucha gente de otros partidos, incluso contrarios a la independencia pero que apoyan resolver el conflicto en las urnas.

Compartir nota: Guardar