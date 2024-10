La Conferencia Episcopal se desentiende de la filtración de datos de víctimas de abusos

Madrid, 1 oct (EFE).- La Conferencia Episcopal (CEE) ha descartado este martes señalar a un responsable en la filtración de la identidad y los detalles de los casos de 45 víctimas de abusos sexuales en la Iglesia, sucedida entre diciembre de 2023 y enero de 2024.

"No voy a entrar en quién era el responsable del tratamiento de esos datos y de su protección", ha dicho Francisco César García Magán, arzobispo auxiliar de Toledo y secretario general y portavoz de la CEE durante la rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión permanente de la Conferencia, celebrada la semana pasada.

La filtración, adelantada por El País, sucedió al publicarse en la web de la Conferencia durante al menos 18 días los datos de 45 víctimas en un documento confidencial que formaba parte del informe del despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo, al que la CEE encargó en 2022 la elaboración de una auditoría interna sobre la pederastia en la Iglesia.

El despacho seleccionó para el estudio 45 testimonios válidos, cuyos datos y detalles (nombres, apellidos, fecha y lugar en que sucedieron los abusos, la edad que tenían y el tipo de abusos sufridos) se incluyeron en una tabla en un anexo de su informe final, el cual fue entregado a los obispos el pasado diciembre y posteriormente publicado en la web de la CEE sin censurar los datos sensibles.

Este suceso fue denunciado ante la Agencia Española de Protección de Datos, quien ordenó borrar el documento y envió una orden de medida cautelar a la empresa que gestiona los servidores de la CEE que aún contenían la información para que eliminaran este contenido.

García Magán ha confirmado que los datos requeridos por la Agencia de Protección de Datos ya han sido enviados y que, tras este paso, no se ha recibido "ulterior comunicación", ni tampoco "ninguna notificación" sobre la existencia de una denuncia por parte de las víctimas.

Precisamente, el pasado miércoles se celebró la primera reunión de la Comisión Asesora del Plan de Reparación Integral a los menores y personas equiparadas en derechos, víctimas de abusos sexuales (Priva), que se centra en aquellas casos que no han podido ser tratados en ámbitos jurídicos por la prescripción del delito, la muerte del victimario u otros motivos.

"El primer trabajo es redactar su reglamento, estipular cómo van a funcionar", ha subrayado García Magán, quien ha pedido "dejar trabajar con discreción y serenidad" a esta "comisión independiente y profesional".

Sobre la publicación de un borrador del protocolo para crear el registro de personas objetoras al aborto anunciado ayer por la ministra de Sanidad, Mónica García, el portavoz de la CEE ha pedido que dicho documento no sirva "para tener fichados y controlados a esos médicos y enfermeras", porque si eso tiene "repercusiones en su carrera profesional, sería muy grave".

"Depende del uso que se haga de él", ha señalado García Magán, quien ha recordado que "la objeción de conciencia es un derecho fundamental de toda persona" y ha defendido que "en la historia bastante reciente de Europa cuando se han señalado colectivos, grupos y demás, las consecuencias no han sido muy buenas".

Sobre la interrupción voluntaria del embarazo, el religioso también ha explicado que "la doctrina de la Iglesia es la defensa desde el momento que empieza la vida humana" y ha calificado de "gran desgracia social" los datos de aborto existentes en España y Europa.

"Europa va hacia un invierno demográfico, hace falta recambio generacional", ha apostillado el portavoz de la Conferencia, quien ha lamentado que en España "no fomentemos la natalidad".

Preguntados sobre la posible visita del Papa Francisco a Canarias, García Magán ha adelantado que los obispos canarios han reiterado la invitación al Pontífice, que, si bien no ha confirmado que vaya a realizar este viaje, sí se ha mostrado "abierto", pues "está motivado ante el drama trágico de la inmigración".

El portavoz de la Conferencia también ha sido preguntado sobre su opinión a cerca de la posible eliminación del delito de ofensas a los sentimientos religiosas que estaría estudiando el Gobierno.

"Es por una parte llamativo que hoy, cuando hay sentimientos de las personas que no solamente son protegidos, sino que constituyen motivo de ley, que haya otros sentimientos que no solo no se protegen, sino que quedan reducidos a la nada, como es el tema de los sentimientos religiosos", ha esgrimido.

Por último, García Magán ha hablado sobre el caso de las exreligiosas de Belorado, después de que el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, haya interpuesto este lunes una demanda judicial contra ellas por no salir del monasterio de Santa Clara de este municipio desde que el pasado mayo abandonaron la Iglesia.

"La posición de la CEE es el apoyo a la labor muy loable, de mucha paciencia, más que el Santo Job, que está haciendo el arzobispo de Burgos", ha resaltado el portavoz de la Conferencia, quien ha elogiado la actitud del arzobispo burgalense, quien "ha dejado los brazos para que volvieran, pero estas hijas andan por ahí y no vuelven a la casa paternal". EFE

