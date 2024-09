El PSOE certifica el fin de la comisión de mascarillas del Congreso y lamenta no haber convencido a CC para la prórroga

La portavoz nacional del PSOE, Esther Peña, ha certificado este sábado el final de la comisión del Congreso que investiga la compra de material sanitario por parte de las administraciones públicas durante la pandemia de Covid-19 y ha lamentado no haber podido convencer a Coalición Canaria para aprobar una ampliación de los trabajos. Así lo ha expresado en una entrevista en el programa Parlamento de RNE, recogida por Europa Press, al ser preguntada por dicha comisión cuya continuidad estaba en el aire. "El próximo 2 de octubre va a decaer, pero nosotros seguiremos intentando por todas las vías que se esclarezcan los hechos", ha asegurado. Aún así, Peña cree que se han visto "muchas cosas" durante los cuatro meses que ha durado la comisión de investigación y se ha puesto "negro sobre blanco" sobre la actuación de las administraciones durante la pandemia, ya que, según ha dicho, lo que sucedió con las mascarillas no fue "un momento y un lugar concreto", sino que sucedió en "todas" las comunidades autónomas. Desde el PSOE, consideran que sigue habiendo cuestiones que "revisar" y por ello Peña ha lamentado "no haber podido convencer a Coalición Canaria para ampliar los trabajos de esta comisión". QUERÍAN INVESTIGAR A NÚÑEZ FEIJÓO De hecho, los socialuistas querían enfocar la comisión hacia la gestión del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como presidente de la Xunta de Galicia y querían investigar la concesión de contratos por parte del Gobierno autonómico a "empresas en las que hay familiares" de Feijóo. "Queremos requerir de la Xunta toda la información que tenga que ver con los contratos de Eulen, con la cuantía de esos contratos, con cuáles eran las otras ofertas, cuántos contratos menores hay sobre esta cuestión para, en base a esa información, actuar en consecuencia y adoptar las medidas que sean necesarias", explicó en su día patxi López. La comisión de mascarillas del Congreso fue impulsada por el PSOE el pasado mes de abril tras el estallido de conocido como 'caso Koldo', y tenía de plazo para presentar sus conclusiones hasta el próximo 2 de octubre. Esta fecha era prorrogable, pero la diputada de CC, Cristina Valido, que tenía el voto del grupo Mixto, avisó de que no iba a apoyar la solicitud de ampliar el plazo porque su partido considera que la prioridad ahora debe ser "dedicar todo el tiempo a resolver el drama migratorio". EL VOTO DE CC, DETERMINANTE Las decisiones en el seno de la comisión se toman por voto ponderado, es decir, teniendo en cuenta el peso de cada grupo en el hemiciclo, por lo que el voto de CC era determinante y, junto con el PP y Vox, daban mayoría absoluta en contra de la continuidad de la comisión. Según informaron fuentes parlamentarias a Europa Press, desde el PSOE, barajaban varias opciones para intentar ampliar del plazo, entre ellas intentar convocar la comisión pero que en lugar de Valido acuda la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que es la suplente del Grupo Mixto, pero siempre que ella estuviera dispuesta a votar a favor de pedir la ampliación. También estudiaron la posibilidad de que la prórroga se votara directamente en el Pleno, donde cada diputado del Mixto podría ejercer su voto sin intermediarios, pero finalmente optaron por no solicitar más tiempo De hecho, los socialistas están pensando en renunciar también a presentar conclusiones, alegando que se ha podido investigar muy poco y que las mismas serían muy parciales -- de las 131 comparecencias aprobadas y se van a dejar pendientes unas 110, entre ellas al exministro socialista José Luis Ábalos y a su exasesor y epicentro de la trama Koldo García --.

