Queralt Casas: "Siempre quieres un paso más y el que nos queda es llegar a la Final Four"

Valencia, 27 sep (EFE).- La capitana del Valencia Basket, Queralt Casas, aseguró en una entrevista a la Agencia EFE que tras una temporada con tres títulos ganados, la Liga, la Copa de la Reina y la Supercopa LF Endesa, que defienden este mismo fin de semana, deben "intentar igualar todo eso e ir un paso más allá" y ese paso que les queda es "llegar a la Final Four de la Euroliga".

"Es muy fácil decirlo, pero súper complicado hacerlo. Para mí, es la liga más fuerte e incluso te la compararía con la WNBA, porque la mayoría de las jugadoras que disputan la liga estadounidense, están en invierno en la Euroliga, por lo que es muy difícil estar ahí, pero sería el objetivo, sí", reconoció la escolta catalana en su sexta temporada en Valencia.

Queralt (Bescanó, Girona; 1992), que ha ido creciendo de la mano de un club que este pasado curso cumplió con un 'triplete' nacional histórico para la entidad, incide en que para ella sería "muy bonito" poder retirarse en el Valencia Basket, aunque para ello "todavía quedan unos cuantos años" en los que se propone "seguir dando pasos adelante".

Preguntada por si cada temporada es más 'aguantar el listón' impuesto el pasado curso en cuanto a nivel y títulos, la española, con 110 internacionalidades, subraya que "uno al final se acostumbra a lo bueno" y aunque saben "lo que cuesta conseguirlo", siguen siendo "muy ambiciosas y siempre quieres más".

"Aunque sea la Supercopa, que es un título que casi estás en pretemporada y los equipos pues a priori no están hechos aún, aun así es un título y poder levantar otro en el techo de la Fonteta sigue siendo un lujado y ojalá se dé", recalca Queralt sobre el primero de las cuatro competiciones en juego que disputará el Valencia Basket este año.

"A pesar de que la temporada anterior hayas ganado tres títulos, no te acostumbras o no piensas 'bueno, si no gano no pasa nada'. Un deportista es ya de por sí ambicioso y siempre quieres más. Evidentemente es muy difícil, a veces incluso puedes estar bien pero tienes un rival delante, un mal día y todo lo trabajado se puede ir a 'norris', pero en nuestras cabezas siempre está ganar", insiste Queralt.

Así, Queralt, que no se acostumbra a la victoria, comenta asimismo que al equipo le viene "muy bien" esa mezcla entre juventud y experiencia que en los últimos años le ha dotado al club Rubén Burgos.

"Siempre es bueno un poco de mezcla, porque hay diferentes momentos que necesitas diferentes cosas. Está muy bien que jugadoras como Alicia Flórez o Irene Broncano den frescura y energía, que la tienen todo el día todavía, y creo que nosotras (en referencia a las más veteranas), damos más experiencia y saber estar, que quizá se adquiere con el tiempo", recalca Queralt, preguntada por la importancia de las jóvenes en el primer equipo.

Al mismo tiempo, consultada por si ve a la joven base leonesa de veinte años Alicia Flórez preparada para ocupar el rol de segunda base tras el parón de Cristina Ouviña, que cesa su actividad para ocuparse de su embarazo, insiste en que "la tía es muy ambiciosa, tiene mucho carácter y eso le ayuda a afrontar cualquier reto".

"Eso seguro que le ayuda a tener buena carrera. Eso sí, no hay que ponerle presión. No tiene que hacer números, los puede hacer por supuesto, pero no hay que decir 'ahora tiene que jugar 20 minutos o anotar tanto en Euroliga... ella tiene que hacer lo suyo, que lo está haciendo muy bien y nos ayuda mucho y paso a paso irá todavía a más", afirma la capitana del equipo.

Asimismo, sobre el Jairis, que el pasado domingo ganó 66-67 en Paterna al Valencia Basket en la antesala de lo que serán las semifinales de la Supercopa LF Endesa de este sábado, señala que la pretemporada "no tiene nada que ver" con un título en juego, porque "no vas al cien por cien".

"Sabemos que el Jairis, aunque hubiéramos ganado, tiene una muy buen plantilla, porque se han reforzado todavía más y es un equipo muy compensado. Pero el partido de este sábado no tendrá nada que ver con el amistoso. Será otra película", vaticina Queralt, que expone que al menos se quedan con el 'scouting' hecho.

Así, la catalana concluye que ya son "muchos años y experiencia" y que tiene ganas ya de que "llegue lo bueno" y poder jugarse cosas, porque es lo que le gusta: "Por ahora estoy tranquila, pero cuando llegue el momento me pondré en mi modo seria y de concentración", bromea. EFE

