Paula Ostiz: "Ser segunda en el Mundial siendo aún de primer año es un orgullo.

Redacción deportes, 26 sep (EFE).- La española Paul Ostiz, plata este miércoles en la prueba en línea júnior de los Mundiales de Ciclismo, aseguró que para ella "ser segunda en el Mundial siendo aún (júnior) de primer año es un orgullo".

La navarra, en ese sentido, se ilusionó ya con la carrera de 2025, en la que espera subir un peldaño más en el podio para sumar otro oro al que ya tiene como ganadora este año del Campeonato de Europa de Contrarreloj Individual de la categoría.

"Espero que el año que viene pueda llevarme el oro", dijo en declaraciones distribuidas por la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC), en las que relató su visión de la carrera y del esprint a tres en el que se jugó las medallas con la británica Cat Ferguson, que se llevó el oro y el doblete tras ganar hace el martes la CRI, y la eslovaca Viktoria Chladanova, plata en la crono y hoy bronce.

"En el esprint nos hemos estado vigilando, pensaba que podía ganar, pero Cat es muy rápida y se ha llevado la victoria", asumió.

En cuanto al desarrollo de la prueba, explicó que "al entrar en el circuito de Zurich ha habido una selección bastante grande". "Ahí nos hemos ido tres y tenía muy buenas piernas, pero a falta de 10 km para el final me han dado calambres y ya me he centrado en asegurar una medalla", señaló. EFE

ro/ism