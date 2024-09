Mazón reconoce que tiene expectativas "escasas" de la reunión con Sánchez: "Las perspectivas no son las mejores"

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha reconocido tener expectativas "escasas" de la reunión que mantendrá el próximo 4 de octubre en la Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Las perspectivas no son las mejores", ha admitido, aunque ha avanzado que acudirá al encuentro con "respeto institucional" al tiempo que con "capacidad reivindicativa". En declaraciones a los medios este martes en su visita las instalaciones de la empresa RNB en La Pobla de Vallbona (Valencia), el jefe del Consell ha apuntado que es "la segunda vez en seis años" que el líder del Ejecutivo central recibe al 'president' de la Generalitat, por lo que ha considerado que "mucho interés por conocer de primera mano los problemas de la Comunitat Valenciana no parece haber mostrado". Así, Mazón ha incidido en que durante los últimos seis años con Pedro Sánchez al frente del Gobierno de España ha habido "cero avances en dependencia, como si fuera una broma; cero avances en la financiación de la sanidad; en materia de agua porque nos han recortado el trasvase de Tajo-Segura 25 veces y cero avances en el agua que necesita la Albufera". Por todo ello, ha afirmado que las perspectivas de este encuentro "no son las mejores". En cualquier caso, ha avanzado que acudirá a reunirse con Sánchez con "respeto institucional, capacidad reivindicativa y tratando de hacer las cosas con sentido común". "Aquí no vamos a romper nada, lo que pasa es que estamos hartos de que a nosotros se nos mantengan tantas grietas, sobre todo para nuestros servicios sociales, como los que mantiene el Gobierno socialista de España y todos sus integrantes", ha agregado.

