Pedro Martínez: "Harper querrá demostrar, pero yo no estaba el año pasado"

Valencia, 23 sep (EFE).- El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, se mostró convencido de que el base Jared Harper, ahora en el Hapoel Jerusalén tras dos campañas en el equipo ‘taronja’, querrá demostrar en el partido que juegan el miércoles lo buen jugador que es, pero apuntó que a él siempre le ha gustado y le recordó que él no estaba en la entidad esas campañas.

“Harper me gusta, es muy difícil de defender, tiene puntos y tira bien de tres. Es un buen jugador, lo que tiene de pequeño lo tiene de rápido”, explicó en una comparecencia antes del choque. “Hemos de esperar que, como todos los ex, estará súper motivado, lo que me gustaría decirle es que yo no estaba. Seguro que cuando vea a los compañeros querrá demostrar que es un gran jugador, pero conmigo no hace falta”, reiteró.

El técnico subrayó que Harper “no es titular” en el Hapoel, lo que habla del potencial del equipo israelí. “Es un equipo bueno, uno de los seis o siete candidatos a ganar. Me gusta cómo juega, tienen jugadores muy verticales, con puntos, físicos. Si queríamos empezar con calma, no. Será muy difícil ganar, intentaremos hacer un buen partido. Sería muy bueno empezar ganando”, admitió.

El técnico aseguró que les habría gustado jugar en la pista de su rival y no en Bulgaria. “Pero no se dan las circunstancias adecuadas y donde nos dicen, jugamos”, señaló.

Pedro Martínez, que admitió no conocer al detalle el nuevo formato de la competición, no quiso establecer un objetivo específico de triunfos.

“De resultados no hablo porque sería vender humo. Mi objetivo es jugar bien a baloncesto dando por hecho que queremos ganar todos los partidos que juguemos. No solo jugamos para ganar sino también para que le guste a la gente. El objetivo es ir a un pabellón grande y no aburrir a los ovejas. Entrenamos más para jugar bien que para ganar”, explicó.

El técnico se mostró contento por el “día a día” que han tenido en la pretemporada y por la mentalidad de los jugadores pero señaló que las incidencias físicas les han retrasado.

Además, recordó que han fichado a muchos jóvenes y que su impacto será progresivo, pero insistió en que espera que todos los jugadores sumen.

“No podemos esperar que su impacto sea inmediato, estoy seguro de que nos van a ayudar en septiembre pero serán mejores en abril. Me gustaría que no fuera un equipo que dependiera de uno o dos jugadores. Todos los jugadores tienen que defender, el bueno y el menos bueno”, concluyó. EFE

nhp/cta/og