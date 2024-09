El arzobispo de Barcelona califica el problema de la vivienda como "la nueva esclavitud"

Barcelona, 22 sep (EFE).- El arzobispo de Barcelona, cardenal Juan José Omella, considera que la falta de vivienda y los problemas para acceder a ella son un problema grave y constituyen "la nueva esclavitud" de nuestro tiempo.

En la carta dominical de este domingo, el expresidente de la Conferencia Episcopal Española señala que "cada época tiene sus propias esclavitudes", y que actualmente son las adicciones a las drogas o a la pornografía o la falta de vivienda, "que condena a las personas que la sufren".

La vivienda es una cuestión, sostiene Omella, que afecta tanto a las personas que no tienen trabajo como a aquellas que tienen trabajos precarios que no les permiten pagar el alquiler de un piso digno, a los jóvenes y a los ancianos que no llegan a final de mes.

Más allá del alcance económico del problema, el arzobispo de Barcelona considera que la falta de vivienda debilita la salud, dificulta el poder trabajar y complica la convivencia y las relaciones con los demás.

Omella acaba su carta expresando su deseo de que "las administraciones, las asociaciones sociales y religiosas, todos juntos, podamos contribuir a construir un mundo donde todos y cada uno de nosotros podamos vivir en un hogar digno". EFE

