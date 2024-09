Turull asegura que en Junts no son "rehenes" de nadie tras aprobarse la amnistía

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha afirmado que no son "rehenes" de nadie en el Estado por haberse aprobado la amnistía, al preguntársele si el PSOE puede hacer uso político de la mayoría progresista del TC con la amnistía para presionar a Junts en negociaciones del Congreso. "Que no me vengan con el chantaje de que 'si hago esto perderé el indulto'. Si lo tengo que perder, lo pierdo", ha advertido en una entrevista de 'VilaWeb' este sábado recogida por Europa Press. También ha dicho que la relación con el PSOE no ha mejorado ni empeorado: "Nos movemos por los compromisos. Si tú cumples, nosotros cumplimos", y ha añadido que la mesa de diálogo en Suiza sigue funcionando. Turull ha justificado el 'no' de Junts en el Congreso a la proposición de ley para regular el alquiler de temporada: "No puedes votar a favor de una cosa que sabes que lo agravará", y ha añadido que hacen falta grandes acuerdos políticos, también con todos los sectores implicados. EL CONGRESO DE JUNTS El también aspirante a revalidar su cargo durante el congreso del partido en octubre desea llegar a ese congreso con una sola candidatura, para concentrarse en los objetivos, pero entiende que puedan hacer falta "tres o cuatro" para representar varias sensibilidades. Sobre si querría que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont volviera a presidir Junts, ha respondido que "no es un tema de sillas" sino de que esté muy implicado en el partido, y defiende que esté donde se sienta más cómodo. Al preguntársele si la actual presidenta, Laura Borràs, pase a presidir una nueva fundación vinculada al partido, ha dicho que no han hablado de esto y ha insistido en que este congreso no trata de sillas sino "de brazos, de manos" para trabajar. Ha añadido que hasta ahora se han concentrado en hacer unos buenos equipos de ponencia, ahora están en la fase de los delegados y que los próximos días sí habrá que "hablar de donde se imagina cada cuál que quiere estar o puede estar en los próximos años".

