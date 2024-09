Bolaños afirma que el trabajo del Gobierno contra la lentitud de la Justicia se verá a medio plazo

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que el Gobierno tiene en marcha "un proyecto ambicioso que transformará la Justicia y que será visible poco a poco y en el medio plazo" contra la lentitud de la Justicia y problemas que debe afrontar, como la multirreincidencia. "Créanme, no estamos de brazos cruzados, trabajamos sin descanso y tenemos un proyecto ambicioso", ha dicho este sábado en un artículo de 'La Vanguardia' recogido por Europa Press. Bolaños ha añadido que la multirreincidencia en España en general y en Barcelona en particular "forma parte" del problema más amplio que es esa lentitud. Pero cree que España vive "un buen momento, también en seguridad y tasa de criminalidad, situándose entre los países más seguros", por el refuerzo de plantillas de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y por el aumento de inversión en seguridad, y también ha destacado el acuerdo Gobierno-Generalitat para financiar el despliegue de Mossos d'Esquadra. Además, considera que la ley ya afronta la multirreincidencia, pero "una buena norma no basta: hacen falta medios y tecnología para aplicarla". TRABAJO EN MARCHA Por eso, constata un esfuerzo en recursos (destaca el recién prorrogado segundo juzgado para estos delitos en Barcelona hasta junio de 2025) y un esfuerzo en método de trabajo, al crearse un sistema para que el juez vea un informe de hurtos de cada acusado, para aplicar la pena agravada por multirreincidencia. Además ha dicho que el real decreto-ley que digitaliza toda la Administración de Justicia incorpora juicios o declaraciones telemáticos; que en las Cortes hay un proyecto de ley para "adaptar la estructura de la Justicia al siglo XXI", sustituyendo juzgados unipersonales por tribunales de instancia; y que se está aplicando IA.

