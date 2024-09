Rubén Albés: "No tengo la alineación decidida, me bailan tres jugadores"

Gijón, 20 sep (EFE).- El entrenador del Sporting, Rubén Albés, reconoció que no tiene aún decidida la alineación para medirse el domingo al Tenerife, ya que le "bailan tres jugadores" debido a las diversas opciones que tiene en defensa y que pueden condicionar también cambios en el centro del campo.

Esos cambios van a depender de la decisión que tome el entrenador sobre la posición de Olaetxea, centrocampista reconvertido a central ante las bajas en esa posición.

Rober Pier y Maras ya están a un buen nivel, por lo que Albés podría optar por alguno de ellos y devolver al vasco al centro del campo.

"Olaetxea ha estado bien de central pero no es su posición, Pier cada día está mejor y Maras cogiendo el ritmo que le faltaba", señaló Albés, quien reiteró que esa es una posición que aún no tiene decidida, unas dudas que achacó a que "hay un nivel competitivo muy bueno", algo que " es un problema para elegir pero también un alivio".

La baja de Cote en el lateral zurdo es importante, pero el entrenador está tranquilo con la presencia del canterano Pablo Garcí, que "tiene hambre e ilusión y siente el Sporting porque también se ha criado en Mareo y está deseando aportar cosas".

En la delantera también hay dos hombres con molestias, Otero y Campuzano, pero ambos completaron el entrenamiento de hoy sin problemas y parece que estarán a disposición del entrenador para el viaje a Tenerife, decisión que tomará el técnico tras la sesión de mañana.

Para Albés, "el Tenerife merece más puntos de los que tiene" y "es cierto que no está generando muchas ocasiones, pero tampoco se las generan".

Además, advirtió de que "por el horario y por el escenario es un partido para estar muy en alerta".

Al técnico rojiblanco no le preocupa la actual clasificación de su equipo, ya que "en las primeras semanas no es significativa", aunque sí reconoció que lamenta "no tener más puntos".

"Somos un equipo en construcción, la liga acaba de comenzar, la base está construida pero tenemos que rendir ya", declaró el entrenador, quien consideró que está construcción se ve más "en el juego que en los puntos". EFE

