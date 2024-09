Javi Calleja: "El Eldense es uno de los equipos que mejor compite de la categoría"

Oviedo, 19 sep (EFE).- El entrenador del Real Oviedo, Javi Calleja, aseguró este jueves que el Eldense, rival de los azules este sábado (Nuevo Pepico Amat, 18:30 horas), es "uno de los equipos que mejor compite de la categoría".

"El otro día si no se llegan a quedar con nueve ante el Levante, ojo, estaban haciendo un partido muy serio y el Pepico Amat es un campo muy complejo, que aprieta. Tenemos que igualar la intensidad que ponen ellos en los partidos, saber manejar los tiempos y no caer en su juego. Si salimos con la concentración del otro día, tendremos opciones de victoria", expuso el técnico oviedista en la sala de prensa de El Requexón al ser preguntado por el Eldense de Dani Ponz.

Calleja, que este viernes dirigió el último entrenamiento en Asturias y el penúltimo antes de visitar al Eldense, comentó que hacer cambios en el once no indica que no haya encontrado su equipo ideal, porque el Oviedo tiene "una plantilla muy amplia, con muchos recursos y en función del partido entrarán unos u otros".

"El tema de los cinco cambios ha cambiado el fútbol y ahora tenemos más opciones de cambiar los partidos. Contra el Cartagena, por ejemplo, los jugadores que salieron del banquillo nos dieron ese empujón para conseguir la victoria", dijo el preparador carbayón.

El entrenador del Real Oviedo concluyó reconociendo que el tener a todos los jugadores del primer equipo disponibles, como le pasa ahora en el club azul, es "algo que no había pasado" en los otros equipos en los que estuvo estos últimos años. EFE

