El CTA defiende la actitud de Pulido Santana en Sevilla ante las quejas del Getafe

Madrid, 19 sep (EFE).- El Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Federación Española de Fútbol (RFEF) defendió el comportamiento de Pulido Santana en el partido Betis-Getafe jugado este miércoles, después de que el club madrileño haya demandado más respeto y cuestionado comentarios que el colegiado hizo a sus jugadores.

En un comunicado, el CTA aseguró este jueves que tras revisar los audios completos del partido "no ha encontrado ninguna frase o comentario inapropiado del Sr. Pulido Santana o de cualquiera de los integrantes del equipo arbitral".

"Todos ellos siguieron las instrucciones de máximo respeto por los equipos, sus jugadores y los técnicos que el CTA exige a todos sus miembros tanto dentro como fuera del terreno de juego. Por este motivo, este CTA se ve legitimado para solicitar el mismo trato de todos los integrantes del fútbol hacia el estamento arbitral", añadió.

El CTA respondió de esta forma a las manifestaciones del segundo entrenador del Getafe, Patricio Moreno, al término del partido de la tercera jornada de Liga jugado anoche en Sevilla (2-1), en el que el técnico del club madrileño, José Bordalás, fue expulsado por protestar una decisión arbitral en la prolongación, tras haber sido amonestado en el minuto 15.

Moreno, en los micrófonos de DAZN, consideró que "las declaraciones que se vierten sobre el Getafe tras los partidos no deben servirles a los árbitros para venir condicionados o coaccionados, o pensando lo que va a ocurrir lo que ellos hayan escuchado o declarado lo que hace el Getafe".

"Hoy ha habido comentarios, me estaban incluso comentando los jugadores, del árbitro en los primeros lances del partido de 'se a lo que venís', 'se a lo que jugáis', y eso no me parece que sea respetar a un club como el Getafe que lleva tantos años en Primera división y es por algo, no creo que sea por cosas como esas. Entonces, demando un poco más de respeto por parte de todos hacia el Getafe y los jugadores", dijo.

Moreno añadió que Bordalás estaba "más que enfadado, molesto" por la "tarjeta roja injusta" que había visto en el minuto 90. "Hay que tener más respeto por nuestro entrenador. No le ha faltado el respeto al árbitro. Hay entrenadores que protestan más y no les amonestan. Le han expulsado sin hacer nada. En ninguna de las dos tarjetas al míster hay protestas ni gestos airados", añadió. EFE

