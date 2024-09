El Congreso pide al Gobierno un mapa mundi de cementerios donde yacen combatientes españoles, con el no de PSOE y Sumar

La Comisión de Defensa del Congreso ha aprobado este jueves, pese al voto en contra del PSOE y Sumar, pedir al Gobierno que publique un mapa mundial de los cementerios y otros lugares de enterramiento donde yacen restos de combatientes españoles, incluidos aquellos que perdieron la vida en alta mar, con el fin de que se les identifique y se realicen actos de homenaje a todos ellos. La proposición no de ley, promovida por Vox, ha salido adelante gracias al apoyo del PP y Unión del Pueblo Navarro (UPN), que se han impuesto a los de dos partidos que integran el Gobierno de coalición y a sus aliados independentistas de ERC y Bildu. Ha sido en una sesión a la que no han acudido ni Junts, ni el PNV. En concreto, la iniciativa recogida por Europa Press solicita al Gobierno que elabore un catálogo de estos cementerios "con la identificación más detallada posible de los mismos" y que se dote de fondos al Ministerio de Defensa para que, a través de la red de Agregadurías de Defensa en las diferentes Embajadas de España, se dispense la atención necesaria para el mantenimiento de las tumbas o lugares en tierra o mar donde yacen los restos de dichos combatientes, así como su identificación. También solicita que se rinda homenaje a todos ellos situando placas conmemorativas y guías que expliquen lo que hicieron y la causa de su muerte. Para ello, propone que se firmen convenios de colaboración o tratados internacionales con los países en los que se encuentren estas instalaciones. En opinión de Vox, toda esa tarea debería ser competencia de la Secretaría General de Política de Defensa (SEGENPOL). VIETNAM O MARRUECOS En su iniciativa, recogida por Europa Press, Vox cita el caso de Danang (Vietnam), donde pervive un pequeño camposanto con 32 tumbas de soldados españoles y franceses. Formaban parte de la expedición franco-española que, a mitad del siglo XIX, arribó a las costas del por entonces Reino de Anam para castigarle por perseguir a misioneros cristianos. Vox menciona también el cementerio militar de Tetuán (Marruecos), construido por España tras la toma de la ciudad en 1860 y al que el Ministerio de Defensa trasladó en 1998 los restos de los cementerios de Rincón del Media, Xauen y Castillejos --unas 2.500 inhumaciones--. También destaca la multitud de tumbas de militares españoles que existen en todos los países de Hispanoamérica, en el resto de las partes que conformaban los territorios de la Monarquía Hispánica y en otras parte del mundo. Asimismo, alude a un informe de la Armada en el que constan 1.580 naufragios de barcos españoles en el mundo y buques de otras nacionalidades en aguas españolas. LA DESBANDÁ En la misma sesión de la comisión de Defensa, el bloque de PP, Vox y UPN ha tumbado una proposición no de ley de Sumar en la que se pedía la exhumación de dos almirantes vinculados a 'la desbandá' --como se conoce a la masacre que tuvo lugar en febrero de 1937 en la carretera Málaga-Almería-- y que participaron en la represión llevada a cabo durante la dictadura franquista. En su iniciativa, que ha sido apoyada por el PSOE, ERC y Bildu, el socio minoritario de la coalición de gobierno pedía la exhumación de Juan Cervera y Francisco Moreno, cuyos restos reposan en el Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando, ubicado dentro del recinto denominado Población Civil de San Carlos, junto a la Escuela de Suboficiales de la Armada de San Fernando (Cádiz), con acceso al público general. En su texto, registrado en junio de este año, también pedían la exhumación del almirante Salvador Moreno, que fue exhumado en agosto. Sumar resaltaba en su texto, recogido por Europa Press, que los tres almirantes fueron partícipes de la sublevación militar de 1936 y el régimen franquista, implicados directamente en el golpe del general Emilio Mola, dirigiendo la rebelión en la Base Naval y el Arsenal de Ferrol y participaron en la represión "indiscriminada" y directamente en los crímenes de guerra cometidos al ocupar lo más altos cargos de la marina de guerra franquista. En aplicación de la Ley de Memoria Democrática, la iniciativa también pedía retirar del Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando cualquier elemento contrario a la memoria democrática, especialmente aquellos que realicen menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar y de la dictadura, sus dirigentes y participantes del sistema represivo u organizaciones que sustentaron la dictadura, y las unidades civiles o militares de colaboración entre el régimen franquista y las potencias nazis y fascistas de la Segunda Guerra Mundial.

Compartir nota: Guardar Nuevo