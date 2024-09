Bruno Dumont, Claire Simon y Radu Jude competirán en la sección oficial del 62 FICX

Gijón, 19 sep (EFE).- La 62ª edición del Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX), que se celebrará del 15 al 23 de noviembre, ha adelantado este jueves nueve de los títulos que tendrán su estreno absoluto en España como parte de su programación, entre los que se encuentran trabajos de los franceses Bruno Dumont y Claire Simon y el rumano Radu Jude.

En la sección oficial Albar, para las últimas obras realizadas por directores de prestigio internacional, competirán 'L’Empire', de Bruno Dumont; 'Apprendre (Elementary)', de Claire Simon, y 'Eight Postcards from Utopia', de Radu Jude & Christian Ferencz-Flatz.

Por su parte, la competición oficial Retueyos, para nuevos realizadores, contará con 'Algo viejo, algo nuevo, algo prestado', de Hernán Rosselli, así como con las óperas primas 'Fogo do vento', de Marta Mateus, y 'Mother Vera', de Cécile Embleton y Alys Tomlinson.

Además, la nueva sección FICX Premiere acogerá obras singulares que tendrán su estreno nacional dentro del festival, con 'In the land of brothers', de Alireza Ghasemi y Raha Amirfazli; 'Imperial princess', de Virgil Vernier, y 'C’est n’est qu’un au revoir (So Long)', de Guillaume Brac.

Ninguno de los nueve títulos que ha adelantado la organización del festival cuenta con distribución comercial asegurada en España.

El FICX ofrecerá durante nueve días un programa que incluirá encuentros con el público, charlas, talleres, mesas redondas, exposiciones como la dedicada a Jean-Luc Godard, o conciertos como el ya anunciado Spanish Brass, dedicado a las bandas sonoras de cine de espionaje. EFE

