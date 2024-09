Gobierno Vasco pide "respuestas estructurales" ante la crisis migratoria y advierte que "no valen discursos solidarios"

El director general de Migración y Asilo del Gobierno Vasco, Xabier Legarreta, ha subrayado que la crisis migratoria requiere "respuestas estructurales" y, por ello, "ya no valen los discursos solidarios" para responder a la situación en Canarias, sino que se necesita "corresponsabilidad" por parte de todos. Asimismo, ha pedido al Ejecutivo central "más valentía" para poner en marcha "sin titubeos" herramientas. En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, Legarreta ha lamentado que la política migratoria se haya convertido en el Estado en "un instrumento para hacer política", pese a que se precisan "grandes acuerdos" para articular "la respuesta estructural" que se requiere. Así, ha mostrado su "preocupación" por los "derroteros" por los que está yendo el tratamiento de la cuestión migratoria en la agenda política y, tras advertir de que "no tiene pinta de que se vaya a poder solucionar a corto o medio plazo" la crisis humanitaria que se vive, ha censurado que los acuerdos de la Conferencia Sectorial del pasado mes de julio fueron un "parche" y "hasta la fecha tampoco se ve que pueda salir la luz por algún sitio". El responsable de Migración y Asilo del Gobierno Vasco ha insistido en que "la crisis humanitaria en Canarias hace tiempo ha dejado de ser algo coyuntural" y, por ello, se requieren "respuestas estructurales". "Si alguien cree que con el reparto de 400 menores no acompañados entre las diferentes comunidades autónomas se arregla la situación de Canarias, mal vamos, cuando Canarias a día de hoy sigue teniendo más de 6.500 menores no acompañados en una situación de muchísima vulnerabilidad", ha señalado. En este contexto, ha afirmado que, si con reformar alguno de los artículos de la Ley de Extranjería --que no le "gusta" y "reformaría íntegramente"--, "bienvenida sea esa reforma". En todo caso, ha planteado que en estos momentos para "responder a la situación de Canarias "ya no valen los discursos solidarios". A su entender, "hay que pasar de la solidaridad a la corresponsabilidad" y, por ello, ha pedido al resto de comunidades autónomas ser "todos y todas corresponsables de esa situación". Por lo que respecta a la acogida de menores no acompañados en Euskadi, ha explicado que los datos "varían de una semana a otra", pero los últimos que se manejan rondan las 800 personas acogidas en recursos gestionados por las diputaciones forales, la mitad de ellos en Bizkaia. Legarreta ha explicado que los recursos de acogida vascos están "muy tensionados" y, además, se está "complicando cómo gestionar la acogida" por el cambio del perfil de las personas que llegan. "Es mucho más fácil gestionar un itinerario de integración con un chaval que llega con 13-14 años, que tiene un recorrido mientras que se encuentre en la tutela de un centro de acogida de menores, que cuando llega un chaval de 17 años pasados a punto de cumplir los 18 años y que la estancia en ese recurso va a ser de meses", ha precisado. El director de Migración y Asilo ha remarcado que Euskadi va a seguir siendo "un país de acogida" pero reclama que "todos y todas tenemos que hacer el mismo esfuerzo por corresponsabilizarnos de esta situación". Por otro lado, ha valorado que desde el Gobierno de Pedro Sánchez se hayan fomentado medidas "buenas y positivas" en materias como el arraigo por formación, pese a que también ha tenido "bandazos" como las declaraciones del presidente en su visita a países africanos "hablando de deportaciones". En todo caso, ha pedido al Ejecutivo central "más valentía a la hora de poner en marcha sin titubeos" herramientas que favorezcan procesos de regularización que "después ayudan a que los itinerarios de inclusión y de integración se lleven a cabo de una manera más eficaz". También ha advertido de comunidades y ayuntamientos necesitan "tener cierta previsión ante lo que les pueda venir" en la reubicaciones que se están produciendo desde Canarias a centros que atienden los recursos humanitarios del propio Gobierno central. Así, ha explicado que, cuando estas personas llegan a un municipio, "requieren también de otro tipo de recursos" que corresponden a las comunidades o los ayuntamientos. Según ha recordado, Euskadi ha venido solicitando que se diseñe "un plan de contingencia" y "una planificación", con indicadores de evaluación y una memoria económica". "Al día de hoy seguimos sin plan de contingencia, seguimos sin respuestas estructurales y seguimos con los parches y el enfrentamiento político que no trae nada bueno", ha insistido. LOS ASPECTOS BUENOS DE LA MIGRACIÓN Finalmente, ha admitido que le preocupa que el discurso antiinmigración llegue también en Euskadi y ha apelado a dotarse de herramientas para "hacer frente a ese tipo de discursos". En este sentido, ha valorado que el Pacto Social de Euskadi para la migración que "ayuda de cara a poder articular respuestas a este tipo de amenazas" y del que ha destacado el apoyo tanto político como social con el que cuenta, así como la adhesión de más de 130 municipios vascos. Frente al discurso que "va calando" y que hace que "el término migratorio vaya de la mano de la inseguridad, de la delincuencia", ha destacado que en Euskadi viven actualmente más de 270.000 personas de origen extranjero y "es poco creíble afirmar que en Euskadi tenemos más de 270.000 delincuentes a pie de calle". "Es una barbaridad", ha subrayado Legarreta, que ha apelado a "no olvidar" también las cosas buenas" que trae la migración como el hecho de que cerca de 100.000 personas de origen extranjero están cotizando en la Seguridad Social en el País Vasco.

