Moreno pedirá a Sánchez "solución a los agravios" a Andalucía: "Vamos con espíritu colaborativo pero pocas expectativas"

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, pedirá al jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, en la reunión que mantendrán el viernes en el Palacio de la Moncloa, "solución a los agravios" que viene sufriendo Andalucía, como la situación de "infrafinanciación", y acudirá con un "espíritu colaborativo, pero con pocas expectativas". "Desde el máximo respeto institucional, le trasladará las reclamaciones que consideramos que son justas para Andalucía", según ha trasladado este martes la portavoz del Ejecutivo andaluz y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno. "El presidente de Andalucía reclamará al presidente Sánchez todas las deudas pendientes que tiene la administración central, el Gobierno de España, con Andalucía, y también le explicará que en nuestra comunidad nos oponemos a cualquier tipo de privilegio", ha indicado España, apuntando que un tema fundamental que Moreno pondrá sobre la mesa es la necesidad de que se reforme el sistema de financiación autonómica, "de forma multilateral, con luz y taquígrafos, con transparencia y sin llegar a acuerdos de espaldas al resto, como hemos visto que se ha hecho con una financiación privilegiada para Cataluña". Uno de los "agravios" más importante que sufre Andalucía, según ha recordado España, es que, con el actual sistema de financiación, recibe 1.500 millones de euros menos anuales de lo que le corresponde. Ha añadido que este no es el único "agravio", sino que hay "un sinfín de agravios" más, como que las inversiones de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que recibe Andalucía no son "acordes a su peso poblacional" y luego "tampoco se ejecutan" en los porcentajes que se ejecutan en otras comunidades como Cataluña. Respecto a las políticas activas de empleo, ha expuesto que, por parte del Gobierno central, se han destinado "muchos menos recursos a Andalucía, es decir, 580 euros menos que a Cataluña o 400 euros menos que la media, si hablamos por ciudadanos". Se ha referido también a los "agravios" en el reparto de los fondos Covid; en el reparto de las tarjetas monedero para andaluces; en plazas MIR, o en la realización de obras hidráulicas. Por lo tanto, lo que espera el Gobierno andaluz, según España, es que Pedro Sánchez "escuche" a Juanma Moreno y "tome nota de todos los agravios que está sufriendo Andalucía y que le ponga solución". Ha recalcado que el presidente de la Junta acudirá con "espíritu colaborativo, pero con pocas expectativas", sobre el cumplimiento de los "compromisos" que pueda asumir Sánchez, en vista de lo ocurrido con reuniones anteriores. Juanma Moreno expondrá a Sánchez la situación actual de Andalucía, no sólo en el ámbito de la financiación, sino también en otros ámbitos, como infraestructuras, sanidad, educación o el social, y le insistirá en que no se deben negociar "a espaldas" del resto de comunidades cuestiones que "sean competencias de todas las comunidades autónomas", según ha expuesto la portavoz del Ejecutivo. "Analizar, estudiar y reformar cuestiones que nos afectan a todas las comunidades autónomas debe producirse con luz y taquígrafos en la Conferencia de Presidentes", ha insistido España. RONDA CON LOS GRUPOS En cuanto a la ronda de reuniones que Moreno ha anunciado este martes que mantendrá el próximo lunes 23 con los portavoces de los grupos parlamentarios para informarles de cómo ha transcurrido el encuentro con Sánchez, España ha indicado que el presidente también les pedirá "compromiso y apoyo a las reclamaciones y reivindicaciones que son de justicia para Andalucía", al tiempo que también esperar recibir "propuestas". "En el Gobierno andaluz actuamos con la máxima transparencia y con diálogo, y entendemos que un asunto de tal importancia como este deben conocerlo todos los portavoces parlamentarios", ha indicado la portavoz. En su opinión, es importante que los partidos políticos representados en la Cámara andaluza "se hagan cargo de la situación tan grave que está ocurriendo en nuestro país, como es la singularidad privilegiada para Cataluña, y que, por lo tanto, entre todos tenemos que actuar con coherencia y con responsabilidad". "Sobre todo, es importante que defiendan a Andalucía por encima de los intereses de partido, porque los intereses de Andalucía tienen que estar por encima de los intereses de partido y por encima también de los intereses políticos de Pedro Sánchez, para todos los partidos, también para el PSOE", ha expuesto.

