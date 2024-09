'Daniela Forever' de Nacho Vigalondo inaugurará la Semana de Terror de San Sebastián

San Sebastián, 16 sep (EFE).- La nueva película dirigida por Nacho Vigalondo, 'Daniela Forever' (2024), será la encargada de inaugurar la 35 Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, que se celebrará del 25 de octubre y al 1 de noviembre.

El filme, protagonizado por Henry Golding, Beatrice Grannò, Aura Garrido, Rubén Ochandiano y Nathalie Poza, fue estrenado el pasado 5 de septiembre en el Festival de Toronto.

Se trata del quinto largometraje dirigido por Nacho Vigalondo tras 'Los cronocrímenes' (que inauguró la Semana de Terror en 2007), 'Extraterrestre' (2011), 'Open Windows' (2014) y 'Colossal' (2016), ha recordado el certamen donostiarra en un comunicado.

Vigalondo, quien llegó a las puertas del Óscar con su corto '7:35 de la mañana', ha trabajado en los últimos años en diversas series de televisión, además de dirigir el capítulo 'La alarma' (2022) de las nuevas 'Historias para no dormir'.

La nueva película de Vigalondo, que abrirá la semana terrorífica donostiarra, constituye una original distopía sobre el amor, los dilemas personales y los sueños a través de la historia de Nicolás, un hombre devastado tras la muerte de su novia que accede a participar en un ensayo clínico para controlar sus sueños.

La Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián ha dado a conocer este lunes en un comunicado un avance de los largometrajes que formarán parte de su Sección Oficial, cuya programación completa se desvelará a mediados de octubre.

De momento, los títulos confirmados son el filme de terror argentino '1978' de los Hermanos Onetti, ambientado en un centro de detención clandestino, y el español 'Bodegón con fantasmas' de Enrique Buleo, que lleva la angustia a un pequeño pueblo manchego.

'Else' de Thibault Emin (Francia-Bélgica) sobre un virus que se extiende por el planeta; 'Krazy House' de Steffen Haars y Flip van der Kuil (Países Bajos), una comedia negra con un botín escondido como protagonista, y 'MadS'de David Moreau (Francia) también integran la sección más importante de este festival.

Figuran asimismo 'Oddity' de Damian McCarthy (Irlanda); la comedia romántica 'Timestalker' de Alice Lowe (Reino Unido), así como la estadounidense 'Things Will Be Different' de Michael Felker.

Las japonesas 'House of Sayuri' de Koji Shiraishi y 'Onsen Shark/ Hotspring Sharkattack' de Morito Inoue, así como la tailandesa 'Operation Undead' de Kongkiat Komesiri completan la lista de títulos anunciados que formarán parte de la 35 edición del certamen, cuyo cartel oficial está protagonizado por Álex de la Iglesia.

Por otra parte, la Semana ha preparado este año dos sesiones dedicadas a Franz Kakfa en el centro Tabakalera, coincidiendo con el centenario de su muerte.

El 26 de octubre se proyectará la adaptación de 'El castillo' que dirigió Michael Haneke en 1997 y el día 31 tendrá lugar un maratón de cortos basados o inspirados en la obra del escritor checo. EFE

