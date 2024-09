Iñigo Pérez: "El potencial de Osasuna está en las transiciones"

Madrid, 15 sep (EFE).- Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, declaró este domingo que contra el Osasuna tienen que estar "perfectos para poder ganar" y destacó que el potencial del conjunto navarro está "en las transiciones".

El técnico navarro vivirá en Vallecas un duelo especial frente al Osasuna, club de la ciudad dónde nació y en el que jugó entre 2018 y 2022.

"Recibes visita, familiares y amigos con la camiseta del rival. Es un partido especial para mí", confesó el entrenador del Rayo, que tiene bien estudiado al Osasuna.

"El potencial del Osasuna está en las transiciones. Es un equipo difícil de que se sienta incómodo. Si queremos llevarnos los tres puntos tenemos que saber defender estas características e intentar tener el balón", dijo Iñigo Pérez, en conferencia de prensa.

"Sabemos que el partido de mañana será difícil y tenemos que estar perfectos para poder ganar. Tenemos que atacar continuamente porque Osasuna es un equipo muy capacitado para transitar", comentó el técnico navarro, que no quiere que se vuelva a repetir lo ocurrido frente al Espanyol, cuando perdieron en el tiempo añadido.

"El equipo ha intentado solucionar lo de Cornellá. El error está antes del ataque final", señaló.

Para este partido está disponible Sergi Guardiola, último refuerzo de la plantilla, ya con el mercado cerrado, y también Raúl de Tomás, que espera su oportunidad.

"No he tenido la sensación en ningún momento de que Raúl de Tomás pudiera salir en este mercado de fichajes. No me quita el sueño tener jugadores de más. Tengo cuatro delanteros y todos muy buenos", finalizó. EFE

