El BNG pide a Interior ofrecer a los solicitantes de asilo saharauis intérpretes de su dialecto y no del marroquí

El portavoz del BNG en el Congreso, Néstor Rego, reclama al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, habilitar más intérpretes del dialecto saharaui --hassani-- para atender las peticiones de asilo político de las personas procedentes de la excolonia española y no del dialecto marroquí como ocurre actualmente. "Es una falta de respeto", reprocha. A través de una pregunta al Gobierno para respuesta escrita, el diputado del Bloque alerta de que cuando las personas saharauis llegan a España para pedir asilo político, el Ministerio de Interior les asigna por defecto intérpretes de origen marroquí para la realización de la entrevista y el inicio del procedimiento de solicitud de asilo. Estos interpretes, según detalla en el texto, recogido por Europa Press, utilizan el dialecto dariya del árabe, que es el que se habla mayoritariamente en Marruecos. Una práctica que se sigue llevando a cabo a pesar de las "diversas" demandas del Defensor del Pueblo, que según Rego, ha solicitado al Gobierno que las personas encargadas de atender a los ciudadanos saharauis lo hagan en el dialecto hassani que es el que se habla en el Sáhara Occidental. EL CAMBIO DE POSTURA DE SÁNCHEZ "La mínima sensibilidad y empatía política y humana debería llevar al Ministerio de Interior a tener en cuenta la situación que vive el pueblo saharaui por parte de Marruecos: décadas de ocupación, de persecución y de vulneración de sus derechos humanos", incide y tilda de "burla" la actitud por parte del ministerio que dirige Grande-Marlaska. Además, el portavoz nacionalista gallego censura el cambio de postura del presidente Pedro Sánchez "asumiendo" la posición de Marruecos frente a la tradicional posición del Estado español en defensa de la autodeterminación del Sáhara Occidental. Por todo ello, Rego pide en primer lugar saber por qué el Ministerio del Interior destina intérpretes en dialecto dariya y de origen marroquí para atender a las personas saharauis en vez de destinar traductores en dialecto hassani que es el que utiliza el pueblo saharahui. "¿No cree que demuestra poca sensibilidad y humanidad hacia un pueblo ocupado, que sufre persecución, vive en condiciones infrahumanas en campamentos en Tindouf, que tiene miles de presos políticos en las cárceles de Marruecos y que está sometido a constantes ataques por parte de Marruecos?", recoge otra de las preguntas. ¿POR QUÉ NO HACE CASO? Sobre los requerimientos emitidos desde el organismo que dirige Ángel Gabilondo, el diputado del BNG pregunta al ministro si tiene conocimiento de los mismos y en el caso de que sea así por qué no cumple el Gobierno con su contenido. Por último, pide saber si desde el Gobierno van a recuperar la tradicional posición de apoyo a la autodeterminación del pueblo saharaui y abandonará la posición "entreguista" a Marruecos.

