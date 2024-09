Denuncian los "feminicidios" de migrantes tras el asesinato de una mujer en Bilbao

Bilbao, 13 sep (EFE).- Una concentración ha exigido esta tarde en Bilbao justicia para Yanely González, la mujer de 31 años de origen peruano asesinada ayer a manos presuntamente de su pareja en el domicilio que ambos compartían en la capital vizcaína, y ha denunciado los "feminicidios" de migrantes.

Convocadas por colectivos de mujeres inmigrantes en Euskadi, medio centenar de personas se ha concentrado esta tarde ante el Ayuntamiento de Bilbao tras una pancarta en la que se leía: "Exigimos justicia para Yanely. Erasorik ez erantzunik gabe" (ninguna agresión sin respuesta).

La movilización, que se ha iniciado con un minuto de silencio para honrar la memoria de la mujer asesinada, ha contado con la presencia de algunos familiares de la víctima y de concejales bilbaínos de Elkarrekin Podemos y EH Bildu.

"Basta ya, no más muertes" y "ni una menos" son algunos de los gritos proferidos por las convocantes, que también han leído un comunicado, en el que han denunciado que Yanely "no solo es víctima mortal de su agresor, sino de todo un sistema colonial, patriarcal y racista que no da tregua a las mujeres migrantes".

"Durante 2023 -han añadido- el 43,2 % de las mujeres asesinadas por violencia de género son migrantes y hoy Yanely forma parte de esta estadística de feminicidios".

Han señalado, ante ello, que necesitan "compromisos reales" por parte de las instituciones que pongan a las mujeres migrantes "en el centro de las políticas públicas como sujetas de derecho".

Han demandado la derogación de la ley "racista" de Extranjería porque las "criminaliza", así como la erradicación de "las condiciones de precariedad" en trabajos desempeñados por mujeres migrantes en el sector de los cuidados o en hostelería, al considerar que ello contribuye a que se eleve su grado de vulnerabilidad.

Las convocantes, que han recordado los nombres de mujeres inmigrantes asesinadas en Euskadi, han considerado que las instituciones y las leyes en España "con sus sesgos racistas y coloniales intensifican la violencia machista que impera en la sociedad vasca y española".

La concentración se ha desarrollado horas después de conocerse que la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Bilbao ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del hombre detenido ayer acusado de matar a Yanely González, tras tomarle declaración en el centro hospitalario en el que está ingresado.

Está previsto que el varón, de 34 años, permanezca en el hospital en un módulo separado bajo custodia policial y que una vez le den el alta hospitalaria, sea trasladado a un centro penitenciario.

La celebrada ante el Ayuntamiento de Bilbao no es la única movilización convocada por el asesinato de la joven. A las 19:00 otra concentración la recordará en el barrio bilbaíno de Santutxu, donde se cometió el crimen. EFE

cc/maf/jdm

(vídeo)