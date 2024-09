Bagnaia: "Quería ganar, pero decidí dar por bueno el segundo"

Madrid, 8 sep (EFE).- El italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP24) ha asegurado de su segundo en el Gran Premio de San Marino que "al final, queda claro que quería ganar".

"Cuando empezó a llover y vi que Martín entró en el 'pit-lane', pensé 'bueno, yo no tengo que asumir riesgos, porque él no se va a llevar los puntos', ya que no llovió mucho".

"Sabía que iba a ser un momento de lluvia y empezaba a ser competitivo con la lluvia, pero veía que llegaba Marc y él es el más valiente en estas condiciones, por lo que cuando me adelantó, intenté devolvérsela, pero no tuve grandes posibilidades de hacerlo y la única opción era tratar de lanzarme desde lejos, que no habría sido lo correcto", reconoció Bagnaia.

Y continuó explicando: "traté de seguirlo, pero en las últimas cuatro vueltas empecé a perder tiempo y a notar mi condición física, por lo que decidí terminar -dar por bueno- segundo, y a partir de ahí noté más dolor, porque perdí la concentración y eso me pasó factura".

'Pecco' Bagnaia reconoció: "Marc fue muy osado al comenzar la lluvia y era difícil adelantarle, aunque el ritmo era bastante similar, yo era más rápido en la curva 11 y él me sacaba ventaja en la 15-16, por lo que íbamos haciendo la goma y era difícil adelantarle".

"No me sabe a victoria, porque no es una victoria, pero el sabor que deja es bueno ya que ayer estaba enfadado, porque me vi con posibilidades y no lo aproveché, pero hoy he dado el máximo y no he ganado", comentó Bagnaia.

En lo que al campeonato se refiere, fue claro, al afirmar: "matemáticamente es posible y tienes que creer en tus posibilidades, y considerar que hay otros pilotos ahí para luchar por el campeonato, como Marc y Enea, que siempre tienen potencial. Nunca he descartado a ninguno para el campeonato, sé cuál es su potencial y el de su moto, y están en disposición de luchar por el campeonato hasta Valencia". EFE

