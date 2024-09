Lobato pide su continuidad en Madrid y advierte al PSOE que no funciona eso de poner un candidato seis meses antes

El secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, ha recordado que su partido le hizo un encargo "a medio plazo" para levantar la formación política, ha mostrado su confianza en "un partido serio", defiende que el trabajo demostrado le avala "como para tener una continuidad en el proyecto" y ha asegurado que estos días, entre rumores de cuestionamiento sobre su continuidad como líder del PSOE regional, ha recibido el cariño "de dirigentes del PSOE". Tras denunciar la situación de las escuelas infantiles desde el distrito de Vicálvaro y acompañado por la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, y la diputada y secretaria de PSOE Madrid Ciudad, Mercedes González, Lobato ha declarado que resultaría "raro" que pusieran fin a su liderazgo entre los socialistas madrileños. "Yo sé que soy particular, que soy un político diferente, que hago las cosas de una manera en la que creo, con naturalidad, de forma abierta. Y a mí me hicieron un encargo hace dos años y medio. Me dijeron, 'oye, esto hay que levantarlo, tío. Que aquí hay un 12 por ciento y esto hay que sacarlo para arriba y meter cuerpo, tener claro un proyecto, ser identificados como un partido con ambición para Madrid'. Y es lo que estamos haciendo", ha trasladado a la prensa. Juan Lobato ha reivindicado los resultados ya obtenidos, medibles "en la ocupación de espacios sociales, mediáticos, de presencia política del partido, de reconocimiento de proyectos propios". "Esa era la tarea, ese era el encargo y a partir de ahí... esto es un partido democrático. Me encanta que la gente opine, los órganos internos y también externamente porque es bueno que haya debates como partido vivo, donde hay gente que opina de forma distinta, que quieren enriquecer, aportar, que tienen ambición de que el partido vaya mejor. Esa es la fortaleza del PSOE y yo lo defiendo", ha subrayado. TRABAJO CON EL QUE SE HA GANADO LA "CONTINUIDAD" Lobato sí reconoce que han podido cometer errores y "cosas que se pueden afinar mejor" en el ámbito de la organización. Incluso pueden ser "más ambiciosos en algunos aspectos políticos, o más audaces en algún otro". "Pero sí creo que el trabajo que hemos hecho, que la posición política que hemos ganado en Madrid es suficientemente importante como para tener una continuidad en el proyecto", ha defendido, sin obviar "que puede haber gente que piense distinto, es absolutamente legítimo y seguramente tengan razones también para ello". LOS 'PARACAIDISTAS' En todo caso, confía en "un partido serio que sabe, después de 30 años en la oposición, que seguir haciendo lo mismo que lleva 30 años haciendo, que es seis meses antes (de las elecciones) poner a uno, luego a los dos años se quita al otro... esto ya sabemos que no funciona". El líder autonómico de los socialistas aboga por "probar lo otro", es decir, la continuidad. Preguntado sobre si ha recibido apoyos de miembros de su partido estos días, tanto en Madrid como fuera, Juan Lobato ha asegurado que "sí, la verdad, porque la gente es muy cariñosa", algo que él agradece. "Sí, me ha llamado mucha gente de Madrid, de fuera de Madrid, sobre todo extrañados y perplejos. Eso también la gente lo agradece y lo devuelve con amor y con cariño, que es lo que estoy sintiendo de mucha gente en Madrid y fuera de Madrid", incluidos "dirigentes del PSOE".

