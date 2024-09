Edurne: "Estoy en una época completamente feliz y quería hacer un disco alegre"

Javier Herrero.

Madrid, 5 sep (EFE).- En "plenitud artística y personal", así ha vuelto Edurne al mundo de la música con un álbum titulado "éXtasis", el primero en cuatro años, que se mira en espejos como Kylie Minogue o Dua Lipa para poner el mundo a bailar y que pretende mostrar su gran momento.

"Estoy en una época completamente feliz y quería hacer un disco alegre y de baile, que refleje esta etapa de mi vida", cuenta a EFE en una entrevista tras la salida de su octavo trabajo de estudio, que toma el relevo a 'Catarsis' (2020).

Recuerda que entonces, en pleno embarazo, sí sentía cierta presión a pesar de que el sonido del disco era "más relajado". "Tenía mucho que demostrar como artista", indica sobre aquel tiempo, una etapa que da paso a otra en la que ha querido mostrar "una Edurne menos madura, menos intensa y más divertida".

De ahí el título. Desde la publicación de su segundo trabajo, 'Ilusión' (2007), cuenta que siempre ha intentado que cada nuevo álbum reflejara el momento por el que pasaba.

"Para mí el éxtasis es la plenitud personal y artística. Estoy en el mejor momento de mi vida, tanto en una cosa como en la otra. Me estoy sintiendo fielmente arropada en esta nueva etapa y literalmente estoy viviendo mi éxtasis", subraya.

Para darle forma, volvió a contar entre su equipo de productores con Pedro Elipe en busca de algo "muy en la onda del disco 'Fever' de Kylie Minogue o del 'Future Nostalgia' de Dua Lipa: pop electrónico, chill pero bailable".

En cuanto a las letras, Edurne ha vuelto a participar activamente en su creación para sentirse más plena al interpretarlas. "Lo cambia todo. Al volver de Eurovisión decidí tomar las riendas de mi carrera: abandonar Sony Music y trabajar con mi nuevo equipo, Must! Producciones; ahí decidí que ya era hora de contar lo que yo quería en mis canciones", señala.

En los créditos vuelve a aparecer asimismo el nombre de Xabi San Martín, miembro de La Oreja de Van Gogh, con el que ha establecido una larga asociación creativa desde que este le entregara uno de sus mayores éxitos, 'Amores dormidos'.

"Es para mí un valor seguro en mis canciones, con un sello inigualable. Desde 'Amores dormidos', que me cambió la carrera, hemos tenido una conexión súper especial. Es una persona maravillosa. Y siempre que le he escrito para algún tema, siempre ha estado ahí", destaca.

Es entonces cuando Edurne cita por iniciativa propia a la que fuese compañera de San Martín en LOVG, Amaia Montero, para dedicarle unas palabras de cariño. "Es una de las mejores personas que me he encontrado en la industria musical. La quiero y la respeto tantísimo como artista que estoy súper feliz de su resurgimiento musical y esperando como agua de mayo lo nuevo que vaya a sacar", dice.

No es la única artista para la que tiene palabras cómplices. También para Nia, que participa en este álbum con un dueto y que, como Edurne, vivió su trampolín a la música de la mano del concurso de televisión 'Operación Triunfo'.

"Es una de las mejores cosas que me he llevado de esta industria. Es una niña con un talento descomunal y la veo muy reflejada en muchas de las cosas de mi carrera. Solo los que pasamos por 'OT' sabemos lo que es vivir eso y lo complicado que es fuera. Me encanta cómo está llevando su carrera, con todo tan claro", afirma sobre su compañera en la canción 'Te quedaste solo'.

A la televisión regresó la propia Edurne de manera estable cuando en 2016 arrancó su faceta como jurado de 'Got Talent', una etapa estable de ocho años hasta su salida en 2023 en la que sin embargo solo publicó 'Catarsis' (2020), al que acaba de unirse 'éXtasis'.

"(Trabajar en televisión) al principio sentí que me perjudicaba un poco, ahora todo lo contrario. Muchísima gente ha llegado a mi música por la televisión y estoy encantada por ello", reconoce.

Añade, a ese respecto, que sí llegó a temer el convertirse más en un personaje televisivo que musical. "Sobre todo en la etapa en que el equipo que tenía me sacaba discos pero no los promocionaba. Ahora, sinceramente, no lo siento. Mis canciones suenan mucho en la radio, sacamos singles de forma continuada y hacemos muchísima incursión en televisión pero, casi siempre, vinculado a la música", concluye.

Por motivos familiares, la vida de Edurne se dividirá ahora entre España e Italia, algo que no cree que vaya a alterar sus planes profesionales, todo lo contrario, pues lo ve como una posibilidad de abrir nuevos mercados.

"Sinceramente creo que mi carrera se va a ver cero afectada. Llevo casi toda mi vida artística con esta situación. Ahora cambiamos Manchester por Italia, pero es lo mismo. Yo sigo viviendo en Madrid, mi trabajo está aquí y sé que es donde tengo el público que escucha mi música. Pero ojalá esto de Italia me sirva para empezar a hacer algo en ese país. Sería increíble", apostilla. EFE

jhv/lml