El Ibex 35 entra en pánico: vive su peor jornada en cinco años por el temor a una nueva guerra comercial iniciada por Trump

Donald Trump ha revolucionado las bolsas mundiales. El anuncio de que Estados Unidos va a imponer aranceles a todos los países, sin excepción, ha desplomado todos los índices. En concreto, el Ibex-35 ha vivido su peor jornada en cinco años, desde la pandemia de coronavirus, al cerrar este viernes con una caída del 5,83%, hasta los 12.422 puntos. El motivo es claro: el temor a una nueva recesión derivada de la guerra comercial emprendida por Estados Unidos.

No se salva nadie. Todos los valores han cerrado en números rojos y en total se han perdido 769,2 puntos, un nivel al que no se llegaba desde hace dos meses. No obstante, en lo que va de año acumula una subida del 7,13%. Los bancos los más perjudicados, y el que más, Banco Sabadell, que ha cedido el 10,97%, seguido de Unicaja, que retrocede el 10,56 %; Caixabank el 10,3%, BBVA el 9,37% y Bankinter el 9,31 %. En el lado contrario, la menor caída correspondió a Puig, el 0,92%, seguida por Inditex, mientras que Redeia ha bajado el 2,39 %, Enagás el 2,56 % y Grifols el 3,01 %.

El comunicado del régimen de China que desató otra jornada de pérdidas las bolsas

También hay que tener en cuenta que China ha anunciado que gravará con aranceles del 34% las importanciones estadounidenses. Esto perjudica en Wall Street, que al cierre de las plazas europeas, el descenso era ya del 9,36 % de media de los bancos, que han condicionado el resultado final de la bolsa española, y del 3,3% en general. El jueves la caída de los índices norteamericanos ya fue elevada: el Dow Jones descendió el 3,98%, el S&P 500 cedió el 4,84% y el Nasdaq hasta el 5,97%.

En Europa, con el euro en 1,0971 dólares y una depreciación del 0,74 %, Milán ha bajado el 6,53%; Londres y Fráncfort el 4,95% cada una y París el 4,26 %.

Los datos de empleo de EEUU pasan desapercibidos

Los buenos datos de empleo de Estados Unidos están pasando desapercibidos. En marzo se crearon 228.000 nuevos puestos de trabajo, frente a los 117.000, mientras que la tasa de paro creció una décima, hasta el 4,2 %. Además, según informa Efe, los ingresos medios por hora subieron el 3,8 % interanual, dos décimas menos que el mes anterior.

Y lo que se espera es ue vaya a más. Los gravamenes de China a Estados Unidos a partir del 10 de abril y su decisión de sancionar a empresas estadounidenses y limitar las exportaciones de tierras raras incrementará las caídas en todos los parqués del mundo.

La bolsa iría incrementando sus pérdidas, que se acentuarían con la decisión de China de imponer aranceles del 34 % a las importaciones de Estados Unidos a partir del 10 de abril, sancionar a empresas estadounidenses y limitar las exportaciones de tierras raras. Los efectos ya se notan en las plazas asiáticas. Donald Trump ha dicho que estaba dispuesto a negociar y rebajar los aranceles si le ofrecen “algo fenomenal”. Pero aun así, Tokio cayó el 2,75% y Seúl el 0,86 %, mientras que los parqués chinos cerraron por festivo.

Aunque, por otro lado, a través de su cuenta de X, el presidente estadounidenses se ha mofado de China, a la que ha culpado de “jugar mál sus cartas”. “Han entrado en pánico: ¡Lo único que no pueden hacer!”, ha exclamado.

Marco Rubio, optimista

El secretario de Estado, Marco Rubio, en un intento de mantener la calma y ser optimista ha asegurado que las empresas se recuperarán de las significativas caídas en la Bolsa que experimentan. “Las empresas de todo el mundo, incluidas las del comercio y el comercio global, solo necesitan entender las reglas. Una vez las comprendan, se adaptarán a ellas”, ha explicado.

Mientras tanto, los principales valores del Nasdaq continúan extendiendo las fuertes pérdidas registradas este jueves. Apple, que experimentó su peor jornada desde el inicio de la pandemia, retrocede hoy más de un 3% y pierde los 3 billones de capitalización. Amazon y Meta, que cayeron casi un 9%, siguen a la baja con descensos superiores al 3%. Microsoft, por su parte, destaca como el valor que mejor se comporta, con una caída limitada al 1,5%, tendencia similar a la de Alphabet. En contraste, las pérdidas en Nvidia rondan el 4,5%, mientras que las de Tesla superan el 5%.

Finalmente, el barril de petróleo Brent se negociaba a 65,7 dólares con una caída del 6,33 %, la mayor desde mediados de julio de 2022.