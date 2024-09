La Agrupación Herreña Independiente lleva al Parlamento el rechazo al Parque Nacional Marino de El Hierro

El diputado por la Agrupación Herreña Independiente (AHI) y portavoz del Grupo Mixto en el Parlamento de Canarias, Raúl Acosta, defenderá en la próxima sesión plenaria con el respaldo de los grupos que apoyan al Gobierno regional, una Proposición No de Ley (PNL) que busca paralizar temporalmente el proceso de creación del Parque Nacional Marino en el Mar de Las Calmas, en la isla de El Hierro, hasta que se logre un "amplio consenso" entre las administraciones locales, los colectivos herreños, el Gobierno de Canarias y el Gobierno central. El proyecto del parque marino, promovido por el Gobierno de España y avalado por el Consejo de Ministros desde el pasado 30 de julio a propuesta de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, supondrá la creación del primer Parque Nacional íntegramente marino de España. No obstante, a pesar de los valores ecológicos que se destacan para su creación, la ciudadanía herreña ha manifestado su preocupación por los posibles cambios que esta figura de protección podría traer, en especial sobre la pesca y el buceo, advierte Acosta en una nota. En esa línea subraya que la sociedad herreña no se opone a la conservación y protección de su entorno marino pero exige "claridad y transparencia" en las normativas que afectarán a sus prácticas tradicionales. "El Mar de Las Calmas ya cuenta con un grado de conservación ejemplar. Los herreños lo han protegido durante generaciones gracias al esfuerzo y compromiso colectivo de pescadores, buceadores y la comunidad local. No podemos permitir que el Gobierno de España imponga cambios sin consultarnos previamente", destaca el diputado. La PNL presentada por Acosta también insta al Gobierno central a proporcionar un borrador del Plan Rector que defina claramente los usos permitidos, las prohibiciones y la zonificación del parque, así como un anteproyecto de Ley que detalle las condiciones específicas del Parque Nacional Marino. "La preocupación de los herreños es legítima. Temen que la tramitación del parque se realice sin tener en cuenta las particularidades de la isla, lo que podría derivar en restricciones que afecten negativamente al modo de vida de sus habitantes. No estamos dispuestos a aceptar un cheque en blanco que ponga en peligro actividades esenciales para nuestra identidad y economía, como la pesca de autoconsumo o el turismo de buceo", sentencia el diputado. LOS TRES AYUNTAMIENTOS Y EL PP, EN CONTRA La Agrupación Herreña Independiente no es la única en oponerse al proyecto en sus actuales términos pues los tres ayuntamientos de la isla, el Partido Popular y varios colectivos sociales han expresado su rechazo. En este contexto, Acosta insiste en que es fundamental garantizar la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones ya que "no se puede legislar de espaldas a la sociedad herreña". La Proposición No de Ley reclama la suspensión de cualquier acción legislativa relacionada con la creación del parque hasta que se asegure un diálogo transparente y exhaustivo con las instituciones y colectivos locales para evitar riesgos que puedan perjudicar el modo de vida en la isla. "El Gobierno de España debe respetar la voluntad del pueblo herreño y asegurar que el futuro Parque Nacional Marino no se convierta en una amenaza para sus costumbres y actividades tradicionales", concluye Acosta.

