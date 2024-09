España alcanza las 33 medallas en una exitosa jornada liderada por el ciclismo

David Ramiro

París, 4 sep (EFE).- La delegación española volvió a vivir una exitosa jornada en los Juegos Paralímpicos de París, liderados por el equipo ciclista, que ganó cuatro medallas (dos de oro, una plata y un bronce) que se unen a los dos bronces del relevo 4x100 libre con discapacidad visual y de Marta Fernández en la piscina, el bronce de Judith Rodríguez en esgrima y el metal que aún no tiene color del tenista de mesa Ander Cepas, semifinalista.

España contabiliza 32 medallas (7 oros, 8 platas y 17 bronces) y una más segura, la de Ander Cepas, que aún no tiene color a la espera de la resolución de las semifinales.

La clasificación de países continúa encabezada por China (61 oros, 44 platas y 27 bronces), por delante de Gran Bretaña (33, 25 y 16), Estados Unidos (25, 25 y 11), Países Bajos (16, 7 y 5) y Francia (15, 17 y 18).

EL CICLISMO, FUENTE DE MEDALLAS

El valenciano Ricardo Ten, en clase C1, y el barcelonés Sergio Garrote, en H2 de bicicletas de mano, se proclamaron campeones paralímpicos con sendas victorias en la contrarreloj, en la que el aragonés Eduardo Santas se adjudicó la plata en C3 y Damián Ramos el bronce en C4.

El ciclismo español se dio un festín en el recorrido urbano de 14,1 kilómetros -la C1 y H2 dio una vuelta y la C3, C4 y H2 dos-, con dos rampas de 4.5 y 4.7%, con salida y llegada en Clichy-sous-Bois, municipio a quince kilómetros al este de París, con 30.000 habitantes.

La primera medalla fue la del valenciano Ricardo Ten, que dio una auténtica exhibición en la contrarreloj de la clase C1 de discapacitados físicos, aventajando en 38 segundos al alemán Michael Teuber, que se colgó la plata.

Con esta victoria en la contrarreloj, Ricardo Ten se resarció de lo que le ocurrió hace tres años en Tokio en la misma prueba, cuando un golpe de calor cuando iba tercero le privó de la medalla.

La segunda alegría la dio Sergio Garrote, en la clase H2 de bicicletas de mano, que revalidó su corona de campeón paralímpico en la contrarreloj tras dar otro recital.

El ciclista catalán, de 45 años, marcó un ritmo muy alto y ya en el primer tiempo de paso iba primero. Sin aflojar el ritmo debido a una alta cadencia de movimiento con sus brazos, terminó parando el crono en 24:33.71, aventajando en 45 segundos al italiano Luca Mazzone.

El aragonés Eduardo Santas, en la clase C3, con discapacidad cerebral, concluyó segundo a 43 segundos y se colgó la plata en su carrera, solo por detrás del francés Thomas Peyroton-Dardet.

El gallego Damián Ramos también quiso sumarse a la fiesta ciclista y se llevó una medalla de bronce en la clase C4 de discapacitados físicos para deportistas con la coordinación algo limitada en un lado del cuerpo y en las extremidades inferiores.

Ramos finalizó tercero el recorrido de Clichy-sous-Bois, por detrás del francés Kevin le Cunff, ganador, y de su compatriota Gatien le Rousseau, segundo.

El único de los españoles que no consiguió medalla fue el gaditano Luis Miguel García Marquina, sexto en su contrarreloj a 53 segundos del podio.

LA NATACIÓN NO FALLA

La burgalesa Marta Fernández volvió a subir al podio por tercera jornada consecutiva en París para recoger el bronce paralímpico en los 50 metros braza de la clase SB3 al parar el crono en 58:63.

En una final apasionante, con las gradas abarrotadas de público y la presencia de la infanta Elena, Marta Fernández tuvo una salida lenta y fue cuarta a mitad de la piscina. En los 25 metros finales hizo gala de su fortaleza física para rebasar a la ucraniana Maryna Verbova -a la postre, cuarta- y quedarse a 32 centésimas del segundo escalón del podio.

Ésta es la tercera medalla de Marta Fernández tras el bronce en 50 espalda S3, la plata en 100 libre y este último bronce en los 50 braza.

También en la piscina se subieron al tercer escalón del podio José Ramón Cantero, María Delgado, Emma Feliú y Kike Alhambra en el relevo mixto 4x100 libre para nadadores con discapacidad visual.

FIN A LA SEQUÍA EN ESGRIMA

La viguesa Judith Rodríguez hizo historia en el Grand Palais de París al lograr en esgrima en silla de ruedas la medalla de bronce en florete de los Juegos Paralímpicos.

En un escenario imponente como el Grand Palais de París, la gallega, de 28 años y entrenada por Manuel Mariño, comenzó su concurso ganando a la deportista de Hong Kong Pui Shan Fan (10-15). En cuartos superó a la italiana Ionela Mogos (12-15) y después perdió en semifinales con la china Xufeng Zhou (12-15). En la repesca ganó primero a la húngara Zsuzsanna Krajnyak (10-15) y en el combate decisivo a otra esgrimista de Hong Kong, Chui Yee Yu.

"No me lo creo, siempre soñé con un momento así. Todo lo trabajado durante tanto tiempo ha salido hoy. Estoy muy contento con la medalla, el asalto era muy complicado pero metí tres tocados al final que me permitieron ganar. La esgrima es todo. Lograr una medalla aquí es impresionante. Siempre soñé con venir a unos Juegos, Olímpicos y Paralímpicos, y no me lo puedo creer", dijo Judith, al término de la prueba.

Dieciséis años después de Pekín 2008, cuando compitió Gema Hassen Bey por última vez, España no contaba con una deportista en esgrima en los Juegos Paralímpicos y veintiocho desde que una mujer no subía al podio. En aquella ocasión, en Atlanta'96, también fue la madrileña la que recogió un bronce en la espada por equipos.

La de Judith Rodríguez es la sexta medalla paralímpica de España en esgrima en silla de ruedas y la primera de los últimos 24 años. Los anteriores metales individuales fueron para Paqui Bazalo (oro en espada en Barcelona’92), Gema Hassen-Bey (bronce en espada en Barcelona’92) y Daniel Lamata (bronce en espada en Sidney 2000). Además, el equipo femenino de espada, formado por Bazalo, Hassen-Hey y Cristina Pérez, recibió el bronce tanto en Barcelona’92 como en Atlanta’96.

España no contaba con representantes de esgrima en silla de ruedas en unos Juegos Paralímpicos desde Londres 2012 y Judith Rodríguez es la única deportista en esa disciplina en París 2024.

MEDALLA ASEGURADA EN TENIS DE MESA

El tenista de mesa guipuzcoano Ander Cepas, en la clase S9, logró la victoria en cuartos de final contra el ucraniano Ivan Mai y se aseguró una medalla en los Juegos Paralímpicos de París al acceder a semifinales de un concurso que reparte cuatro preseas, dos de ellas de bronce.

Cepas, de veinte años, nació con hemiparesia lateral derecha, una condición que afecta la movilidad y la habilidad de sus extremidades derechas.

En su debut en unos Juegos Paralímpicos, en el Arena Sur París, Ander Cepas está completando una buena participación. En octavos se deshizo del japonés Koyo Iwabuchi 3-1 y en cuartos ganó al ucraniano Ivan Mai por 3-0 (11-3, 12-10 y 11-7), asegurándose una presea.

Su rival en semifinales es el belga Laurens Devos.

EL TENIS HACE HISTORIA

En tenis en silla de ruedas, el vigués Martín de la Puente hizo historia al ganar en cuartos al francés Stephane Houdet por 6-2, 4-6 y 6-7 y accedió a semifinales, ronda en la que se medirá al británico Alfie Hewett. Nunca un español había estado en la pelea por las medallas a nivel individual.

En dobles, la pareja española formada por el gallego, junto al madrileño Dani Caverzaschi, perdió en semifinales 7-5, 2-6 (8-10) con la dupla japonesa formada por Takuya Miki y Tokito Oda, números dos del mundo.

Los españoles pelearán por la medalla de bronce contra los franceses Frederic Cattaneo y Stephane Houdet.

El madrileño Daniel Caverzaschi y el vigués Martín De la Puente, primeros españoles en llegar tan lejos en unos Juegos Paralímpicos, alcanzaron las semifinales tras ganar a los malasios Mohamad Bin Yusuf y Abu Samah Borhan en segunda ronda y en cuartos de final a los neerlandeses Tom Egberink y Maikel Scheffers.

Pocas horas después, De la Puente y Dani Caverzaschi disputaron las semifinales de dobles contra los japoneses Takuya Miki y Tokito Oda, y perdieron en un igualado duelo por 7-5, 2-6 y 8-18 (este último, ‘súper tie-break’). Así pues, los españoles jugarán en París el encuentro por el tercer y cuarto puesto.

OTROS DEPORTES

En natación, acabaron en puestos de diploma paralímpico María Delgado (cuarta en los 100 libre S12), Sarai Gascón (sexta en los 100 libre S9), Nahia Zudaire (séptima en los 400 libre S8), Íñigo Llopis (octavo en los 400 libre S8) e Iván Salguero (octavo en los 100 libre S12).

En cambio, se quedaron fuera de las finales de natación Alex Villarejo (100 libre S12), Daniel Ferrer (50 braza SB2) y Tasy Dmytriv (100 libre S9).

Por otra parte, la selección española femenina de baloncesto en silla de ruedas se despidió de la lucha por las medallas al caer en cuartos de final contra Países Bajos por 61-43, pese a que tuteó durante muchos momentos al combinado neerlandés. Virginia Pérez (18 puntos y 8 rebotes) y Beatriz Zudaire (12 puntos, 5 rebotes y 7 asistencias) destacaron en el equipo español.

La selección española masculina de baloncesto en silla de ruedas perdió contra Australia por un ajustado 74-78 en el primero de los dos partidos que debe jugar para dilucidar los puestos del quinto al octavo.

En atletismo, Melanie Berges y Nagore Folgado corrieron la primera ronda de los 100 metros T12 y se clasificaron para las semifinales, ronda en la que no estarán Eduardo Uceda y Joan Munar en los 100 metros T11.

En el Centro de Tiro de Châteauroux, el tirador Fernando Michelena se despidió de París 2024 al concluir décimo en R9 (rifle mixto a 50 metros en posición tendida) tras sumar 620,7 puntos. EFE

