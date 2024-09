El TC estudiará la próxima semana la admisión de la cuestión de inconstitucionalidad del TS sobre la amnistía

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) decidirá en su Pleno de la próxima semana si admite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo (TS) sobre el primer artículo de la ley de amnistía, al tiempo que resolverá el recurso del ex diputado del PP Alberto Casero contra la votación sobre la reforma laboral. Según ha informado la corte de garantías, el Pleno estudiará la ponencia del magistrado conservador Ricardo Enríquez sobre si se debe admitir a trámite la cuestión planteada por la Sala de lo Penal del TS, así como la decisión del ex ministro de Justicia y magistrado progresista Juan Carlos Campo de abstenerse de dicha deliberación. Fue el pasado julio cuando la Sala Segunda se dirigió al TC al considerar que el artículo 1 de la Ley de Amnistía vulnera el derecho constitucional a la igualdad y los principios de seguridad jurídica, proscripción de la arbitrariedad y exclusividad jurisdiccional. El Supremo decidió acudir al Constitucional tras estudiar el caso de dos condenados por desórdenes públicos por unos hechos ocurridos en Girona tras la sentencia que condenó al ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras y otros líderes del 'procés'. Campo, por su parte, ha decidido abstenerse, ya que en los informes sobre los indultos a los condenados por el 'procés' plasmó que la amnistía era "claramente inconstitucional". No es la primera vez que el magistrado presenta su abstención sobre la amnistía. Ya decidió apartarse en noviembre de 2023 --cuando la ley se estaba negociando-- de un recurso de amparo presentado por un particular, para salvaguardar la "imparcialidad" del Constitucional. EL VOTO TELEMÁTICO En ese mismo Pleno, los magistrados resolverán el recurso presentado por Casero, donde pide que se declare vulnerado su derecho al ejercicio de la función representativa y, como forma de reparación, que se anule la votación en la que se dio por válido su voto telemático impidiendo así que votara presencialmente. Cabe recordar que en esa votación, celebrada el 3 de febrero de 2022, la reforma laboral salió adelante por 175 votos a favor frente a 174 en contra, por lo que el error de Casero en el voto telemático fue clave para que prosperara. El Constitucional se centrará en dilucidar si la entonces presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, debió permitir que Casero votara presencialmente una vez emitido el voto telemático, según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press. Se trata del primero de los tres recursos que el TC tiene en sus manos sobre este asunto, ya que PP y Vox también impugnaron. Posteriormente, los letrados del Congreso concluyeron que el voto telemático de Casero fue válido, dado que no hubo error informático, sino humano del propio diputado.

Compartir nota: Guardar Nuevo