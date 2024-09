Compromís, dispuesto a apoyar el concierto catalán si la Comunidad Valenciana recibe lo que necesita

La diputada de Compromís y portavoz adjunta de Sumar, Águeda Micó, se ha mostrado dispuesta a apoyar el acuerdo de financiación singular para Cataluña alcanzado por PSC y ERC siempre que los socialistas cumplan también con el acuerdo alcanzado con su formación para acabar con la "infrafinanciación" de la Comunidad valenciana. "Tenemos firmado que debe haber una reforma del sistema y una compensación para la Comunidad Valenciana", ha destacado Micó durante una rueda de prensa este martes en el Congreso, por lo tanto, considera que el acuerdo de los socialistas no tiene por que ser "incompatible" con mejorar la situación de todas aquellas comunidades autónomas "infrafinanciadas". En ese sentido, Compromís no está en contra de que se alcancen acuerdos bilaterales, ni de propuestas que puedan mejorar la financiación de todos los territorios, si bien su objetivo "máximo" se centra en la población valenciana. PERO REFORMA CONJUNTA A su juicio, es hora de "abrir el melón" y llevar a cabo una reforma "conjunta" del sistema de financiación con la participación de todos los partidos. "Hay que pactar y negociar para que realmente haya una descentralización financiera, para que haya una transferencia de recursos desde el Gobierno central a todas las comunidades autónomas y así cumplir lo que establece la propia Constitución", ha defendido. Aún así, ha dejado claro que esta reforma del sistema de financiación "tiene que ir de la mano" de las compensaciones transitorias para aquellas comunidades "infrafinanciadas" como es el caso, según ha dicho, de Valencia. Y mientras no se cierre ese acuerdo, Compromís reclama que en los próximos Presupuestos Generales del Estado "tiene que haber también unas inversiones territorializadas justas que se adecuen a las necesidades de la población", que en el caso valenciano supone el 11% del total.

Compartir nota: Guardar Nuevo