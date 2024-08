Ortuzar denuncia el ataque en tono "barriobajero" de Tellado contra el PNV y advierte que no les amedrentará

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha denunciado el ataque en "tono barriobajero" del portavoz del PP en el Congreso de los diputados, Miguel Tellado, contra la formación jeltzale y ha advertido de que no les amedrentará. En el tradicional acto de inicio del curso político del PNV en el Malecón de Zarautz (Gipuzkoa), Ortuzar, acompañado del presidente del GBB del PNV, Joseba Egibar, se ha referido al "ejemplo claro de político de chancleta" protagonizado, a su juicio, por Tellado esta semana, que "se ha metido de mala manera, injustamente y en un tono barriobajero", con la forma de hacer de la formación jeltzale y con su posición sobre la situación política en Venezuela, para luego "encima hacerse la víctima". Al acto han acudido numerosos simpatizantes, miembros y cargos del partido como el lehendakari, Imanol Pradales, la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, o la presidenta del Parlamento vasco, Bakartxo Tejería, entre otros. Tellado afirmó este pasado jueves que "es imposible distinguir al PNV de Bildu" y le reprochó su "dramática subordinación" al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, tapando "todas sus vergüenzas". Ortuzar le ha respondido que "a la hora de soltar la lengua y sacar su chancleta a pasear, vale todo", pero "cuando se les responde, es una agresión intolerable". Además, ha señalado que, por el contrario, los jeltzales hacen "política con zapato de material, con alpargatas o con abarcas si hace falta, pero siempre con el pie bien sujeto y pisando firme". "Paso firme y seguro, no nos van a amedrentar, ni a debilitar", ha advertido. "POLÍTICA DE CHANCLETA" El presidente del EBB del PNV ha lamentado que esa "política de la chancleta también ha llegado a Euskadi", donde "se ha implantado esa dualidad política en la que se dice una cosa y se hace otra". "En la que los discursos políticos van de buenistas, pero los hechos demuestran que la cosa no ha cambiado, que quieren seguir en el acoso y derribo a todo lo que tenga que ver con el PNV", ha añadido, citando a EH Bildu. "Celebré escuchar a Peio Otxandiano que había que sacar el debate de Salud del debate político y llevarlo a la Mesa que propuso el lehendakari para llegar a un acuerdo de país", ha recordado. Así, ha indicado que la coalición soberanista abogó por "sacar el tema de Salud y Osakidetza del debate político y presupuestario y llevarlo a la Mesa que había propuesto el Lehendakari para intentar lograr un pacto de País", una idea en la que "insistió la semana pasada", el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi. "Incluso dijo que el Lehendakari, Imanol Pradales, y su Gobierno iban en la buena dirección, porque habían rectificado y copiaban algunas cosas propuestas por Bildu", ha añadido. Sin embargo, Ortuzar ha reprochado que "esta semana ya han sacado a pasear la chancleta, y han planteado nada menos que 225 iniciativas parlamentarias, muchas de ellas sobre Osakidetza, en un tono bronco, manipulando irresponsablemente situaciones como la de Laudio y haciendo demagogia barata". "Esto es Bildu, una declaración buena, doscientas veinticinco agresiones convertidas en iniciativa parlamentaria", ha alertado. Para Ortuzar, "desgraciadamente, parece que son los de siempre". En este sentido, ha incidido en que "cambian el discurso, cambian el 'look', pero por detrás sigue estando el 'jo ta ke', el desgastar a las instituciones y al PNV, a cualquier precio". "Les digo lo mismo que al PP: tampoco ellos lo van a conseguir", ha aseverado. DIFERENCIA CON BILDU Además, el dirigente jeltzale ha advertido a Otegi, que dice que el PNV "copia a Bildu", que en algo que lo que "jamás" les van a "copiar" es "en celebrar el triunfo de un dictador". "Nunca vamos a jalear a quien roba elecciones, masacra a la oposición y reprime al pueblo, como está sucediendo en Venezuela", ha subrayado. Asimismo, ha señalado que también a "diferencia" de la coalición soberanista, el PNV "jamás felicitará a Trump como hizo Bildu en 2016". "Nosotros, ni Trump, ni tramposos como Maduro, nosotros con la esperanza y con la ilusión", ha reiterado. Tras mostrar su apoyo a "la fuerza renovada" de la candidata del partido demócrata a presidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, que ha esperado "logre su objetivo", y al movimiento demócrata estadounidense, Ortuzar ha señalado que el PNV ha sido "la única fuerza política de todo el Estado que ha estado presente en el United Center de Chicago, mientras otros andaban por aquí con la chancleta haciendo ruido, con la humildad de un partido pequeño y la dignidad de nuestro pueblo". DEMOCRACIA Así, ha incidido en que los jeltzales tienen "la mano tendida a otros demócratas del mundo", porque "la defensa de la democracia, frente a autoritarios como Trump o como Maduro, es cosa de todos, hay que hacerla entre todos". Así, ha enfatizado su defensa de la democracia "como mejor sistema para garantizar la vida digna y la paz en el Mundo", frente al "auge ultra". "Con la democracia siempre", ha insistido. En este contexto, ha alertado de que "algunas cosas que pasan en la política española responden también a tics peligrosos", así como de que "en nuestra Euskadi también existe ese riesgo". "Me gustaría creer en la evolución de Bildu, pero sus hechos no demuestran otra cosa, lamentablemente", ha censurado, para añadir que "hacia afuera, se alinean con gente como Maduro; y dentro de Euskadi practican hacia el PNV la misma política de oposición que el PP con Sánchez, a pesar de las bonitas palabras".

