CC no cree que el "cupo catalán" sea una buena solución y avisa del riesgo de "romper la solidaridad"

El presidente del Gobierno de Canarias y líder de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, ha reprochado este jueves al Ejecutivo central falta de información sobre el "cupo catalán", pero en todo caso no cree que sea una buena solución y ha advertido del riesgo que supone "romper la solidaridad" entre las comunidades autónomas. En declaraciones a los periodistas ha insistido en que desconoce "absolutamente" el acuerdo al que se ha llegado con los "independentistas" catalanes a raíz de la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat "No creemos que sea una buena solución, pero no queremos valorarlo hasta que no tengamos la información, porque aquí hay que ser prudente y no contribuir a todo el ruido en lo que se ha convertido la política en Madrid", ha comentado, resaltando, por ejemplo, "hay empresas que cotizan y pagan sus cuotas de Cataluña pero parte de su negocio lo hacen en Canarias". Sobre los PGE ha dicho que son de las leyes más importantes de cada legislatura porque permiten a la administraciones públicas "planificar" el gasto público, los objetivos de crecimiento o las infraestructuras por lo que la ausencia de cuentas estatales sería una "mala noticia". Ha dicho que tanto el Gobierno canario como su partido (CC) van a "contribuir" para que haya presupuestos y si finalmente no hubiera, se volverá a trabajar con los distintos ministerios para seguir aplicando las medidas incluidas en la 'agenda canaria', especialmente en asuntos como infraestructuras hidráulicas, infraestructuras educativas o planes de modernización turística y empleo. Para ello espera que en los primeros días del mes de septiembre haya un encuentro de trabajo con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

