Bordalás: "No quiero que me agradezcan nada pero sí que me respeten"

Getafe (Madrid), 24 ago (EFE).- José Bordalás, técnico del Getafe, dio por bueno el segundo empate consecutivo de su equipo en el arranque de LaLiga por la falta de efectivos de los que dispone en su plantilla, y aseguró que no quiere que le "agradezcan nada" pero sí que le "respeten".

"Sin duda que los firmo los dos puntos, no se le puede pedir más al equipo. Hoy hemos mantenido la portería a cero y a nivel ofensivo nos faltan efectivos pero al equipo no se le puede reprochar absolutamente nada porque lo intenta", dijo en rueda de prensa.

"Me gustaría tener seis puntos pero esto es fútbol profesional, oigo a todo el mundo que la mejor liga del mundo y va a ser una temporada dura. He dado todo, no quiero que me agradezcan nada pero sí que me respeten porque me dejo el alma por el club", añadió.

Bordalás lamentó las limitaciones que está sufriendo para formar un once, aún sin un delantero centro y con Borja Mayoral cerca de su regreso tras su lesión de rodilla pero siguiendo el partido en el palco.

"El equipo ha vuelto a dar la cara, se ha dejado todo y no se le puede reprochar nada. Todos saben la situación en la que estamos, sin delanteros y con pocas alternativas. El esfuerzo es muy grande y la fatiga aparece. Han aguantado un partido de gran exigencia compitiendo ante un gran Rayo", analizó.

"Ahora mismo el mercado está abierto y el club está trabajando para completar las necesidades de la plantilla. Ha llegado un delantero, es muy buena noticia. A Borja no queremos precipitarle, le estamos cuidando mucho porque queremos que reaparezca al cien por cien, no queremos riesgos innecesarios tras meses parados. Está trabajando bien, cada día está más fuerte y pronto podrá ayudar al equipo", añadió.

Obligado por las bajas, Bordalás repitió con un mediocentro como Uche jugando de delantero. Tras su gol en San Mamés, acabó frustrado en el Coliseum.

"Es muy buen chaval, muy receptivo y ha caído muy bien. Es muy generoso en el esfuerzo, quiere aprender y se lo reconoce la afición y los compañeros. Estaba un poco triste porque a nivel de acierto nos ha faltado en acciones a nivel ofensivo pero lo ha intentado con trabajo", reconoció.

Por último, felicitó a Djené por convertirse en el jugador con más partidos en Primera de la historia del Getafe. "Es una brutalidad, me alegro mucho, no es fácil ser el jugador que más partidos ha jugado cuando han pasado jugadores increíbles por el club. Eso demuestra que se ha lesionado muy poco y le damos las gracias. Ha hecho dos partidos muy buenos, ojalá nos siga dando más porque es un tipo muy honrado que da absolutamente todo". EFE

