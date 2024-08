El canal Sabero-Alejico de León aspira a ser referente en España en aguas bravas

Fernando Pérez Soto

Sabero (León), 17 ago (EFE).- El canal Sabero-Alejico, situado en la montaña oriental leonesa, con una trayectoria desde sus primeros pasos de más de tres lustros, aspira a convertirse en la referencia de la modalidad de aguas bravas en España y también en un punto obligado para las grandes competiciones internacionales, según ha confirmado, en una entrevista concedida a EFE el alcalde de la localidad de Sabero, Juan Carlos Álvarez.

Después de ser sede habitual en el campeonato de España, en 2021 daba el salto a nivel internacional con la organización del europeo de esta modalidad y, durante esta semana, la instalación que se nutre con aguas del río Esla, alberga el mundial que, por primera vez en sus 65 ediciones se celebra en una localidad tan pequeña, de poco más de un millar de habitantes y con el mayor número de participantes, 27 países y cerca de 300 deportistas de los cinco continentes.

Con el fin de dar este salto cualitativo y asentar al canal "único por sus características de ser de agua natural", según recalca el regidor de la localidad leonesa y residente en el pueblo de Alejico, ya se presentó el pasado año por estas fechas un proyecto al Consejo Superior de Deportes (CSD) por un montante de 615.000 euros para la construcción de un edificio de usos múltiples.

"Es la carencia más importante que debe cubrirse y que, después de no ser aprobado por la dificultad de que no pueda adherirse a los fondos Next Generation al tratarse de una instalación nueva y no un proyecto de reforma y mejora, volveremos a insistir ante el CSD y resto de administraciones para conseguir que sea una realidad porque será fundamental para el afianzamiento y crecimiento del canal", señala Álvarez.

Una instalación sostenible y bioeficiente

La instalación, no demasiado ostentosa, pero cubriendo aspectos como la sostenibilidad y la bioeficiencia, cubriría las demandas que ahora dejan "cojo" este singular canal.

Incluiría un espacio de acogida para los palistas y sus embarcaciones, de controles antidopaje, gimnasio y otra serie de necesidades que ya resultan perentorias, a pesar de la gran respuesta de los deportistas de los diferentes países y de la propia Federación Internacional de Piragüismo, cuya presidenta del comité de descenso de aguas bravas, la alemana Manuela Gawehn, ha destacado la idoneidad del canal.

Con este proyecto, junto con otras intervenciones previstas como la implantación de la fibra óptica en el margen del canal para mejorar las comunicaciones, se conseguiría que el "efecto llamada" que ya existe por parte de los países dominadores en esta especialidad como Francia, Eslovenia, Alemania o República Checa puedan tener en el Sabero-Alejico como un lugar habitual para sus concentraciones.

"Ya es una referencia a nivel nacional en el cuadrante noroeste y Portugal, pero también para otros países cercanos, porque es un lujo disponer de un caudal de agua permanente y natural gracias al pantano de Riaño, pero estas actuaciones multiplicarían su crecimiento", asegura el alcalde de Sabero.

En este empeño, reclama un mayor respaldo y apoyo de todas las administraciones, CSD, Junta de Castilla y León y Diputación Provincial para convertir al canal no solo en una referencia en el descenso de aguas bravas -sin descartar en un futuro otras modalidades que permite el río Esla-, sino también en un foco de interés de la práctica del piragüismo en toda la comarca e incluso en la provincia de León.

De hecho, ya está en marcha una escuela con cursos de iniciación para niños y jóvenes de entre 10 y 15 años que, en el último año, ha contado con más de 40 inscritos, con la colaboración en cuanto a los monitores del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de León "porque ambos podrían caminar de la mano para incrementar la práctica de ese deporte en León", resume el alcalde. EFE

