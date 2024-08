¿Qué hacer si tu pareja es terraplanista?:la conspiranoia se viste de comedia en el teatro

Carmen Naranjo

Madrid, 16 ago (EFE).- Las teorías de la conspiración y los límites del amor y la amistad se visten de comedia en 'Conspiranoia', una obra sobre la necesidad de escuchar y respetar el pensamiento del otro aunque esté en nuestras antípodas, dicen sus protagonistas, Luis Merlo y Natalia Millán. Pero ¿qué hacer cuando tu pareja cree que la tierra es plana?.

Escrita por Jordi Casanovas y Marc Angelet, quien también dirige el montaje, esta comedia dramática que explora la tolerancia acaba de llegar al Teatro Alcázar de Madrid con un reparto que completan Juanan Lumbreras y Clara Sanchis.

En nuestras vidas "no nos escuchamos, no compartimos pensamientos, no dejamos que el pensamiento nos abra al otro pero, sin embargo, todos nos sentimos en posesión de la superioridad moral suficiente como para pensar 'soy yo quien tiene la razón'", asegura a EFE la actriz Natalia Millán sobre la actualidad de los temas que aborda con humor esta obra de teatro.

Porque pone sobre la mesa "la necesidad que tenemos de escucharnos y de respetar los pensamientos de los demás, no necesariamente compartirlos", sostiene Luis Merlo, que destaca además el carácter de "comedia romántica" de la obra.

Un montaje con el que su director se plantea diferentes cuestiones: "¿Has tenido alguna vez la sensación de que tus amigos juzgaban a escondidas tus convicciones políticas?. Si tenemos una visión del mundo completamente diferente a la que tienen nuestros amigos, ¿es posible seguir siendo amigos?".

Es la tercera vez que Merlo y Millán coinciden en un proyecto (tras 'La última aventura', de Ana Diosdado, o 'El internado') y ambos se sienten muy cómodos al compartir escenario en esta obra en la que encarnan a un matrimonio.

La actriz interpreta el personaje de Clara, una interiorista de éxito que abraza las teorías de la conspiración y que intenta hacer comprender a los demás su postura. Roger, su marido (Merlo), un presentador de un conocido programa de televisión, conservador y controlador, está muy preocupado porque ella asista a reuniones de terraplanistas.

Y por eso se alía con dos amigos de la pareja, Álex y Sonia, para hacer una "intervención" a Clara y hacerla ver que está equivocada.

El punto de partida es el tema del terraplanismo y las teorías de la conspiración pero a partir de ahí empiezan a surgir otro tipo de pensamientos de cada uno de los miembros de esta pandilla de amigos, que van descubriendo "la falta de respeto por los límites", dice Natalia Millán.

Porque "hay normas de respeto que tenemos muy claras, de convivencia, de higiene o de orden pero el respeto por el pensamiento del otro no está tan claro", sostiene la actriz, mientras que Merlo defiende la posibilidad de crear "un debate de acercamiento y no un intento de cambiar al otro porque opina de forma diferente".

El personaje que interpreta Natalia Millán se siente atraída por cosas que se salen de la norma aunque, explica la actriz, detrás haya un problema de soledad, lo que hace que se una a un grupo de gente (los terraplanistas) con los que comparte actividades.

El personaje de Roger presenta también sus inseguridades y el miedo que le da lo que opinen de él los demás. "Es un controlador, tiene mucho éxito como presentador de radio y se ha hecho muy conservador. Y le asusta muchísimo que su mujer piense que la tierra es plana", dice Merlo.

"Es como el título de la obra de teatro musical 'Te quiero, eres perfecto. Ya te cambiaré', sostiene Merlo, que incide en la reflexión sobre las relaciones humanas que hace también el montaje de 'Conspiranoia'. Sin olvidar, añade, ese otro personaje que interviene siempre, que es la vida, "a la que siempre queremos imponer nuestros planes, cuando es ella la que tiene planes para nosotros". EFE

