Barbón, sobre los críticos de la FSA: "Me ocupa más bien poco tiempo"

El presidente del Principado de Asturias y secretario general de la Federación Socialista Asturiana, Adrián Barbón, ha asegurado este jueves que la aparición de un grupo de críticos con su papel al frente del PSOE asturiano le ocupa "más bien poco tiempo" y ha agradecido el respaldo público mostrado por la Comisión Ejecutiva Federal. En unas declaraciones a los medios, Barbón ha cargado contra el "fantasmagórico sector crítico" y les ha afeado que no den la cara. "No sabemos quiénes son", ha remarcado, asegurando que desconoce cualquier información respecto a una moción que los críticos afirman llevar un año negociando con Ferraz. Sobre la posición de la Comisión Ejecutiva Federal, Barbón ha mostrado su "agradecimiento sincero" a la Ejecutiva y en concreto a su secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Es el apoyo que he sentido siempre", ha resaltado. El dirigente socialista también ha agradecido "los cientos, cientos de mensajes, cientos de comentarios en redes, cientos de whatsapp, cientos de llamadas" que ha recibido de militantes socialistas asturianos, a los que ha agradecido su apoyo. Barbón ha recordado que es secretario general del PSOE asturiano porque ganó unas primarias en 2017 y ha asegurado que ahora que surgió este sector crítico siente "el cariño de la gente". "No doy abasto para atender a tantísimos militantes", ha dicho, asegurando que no veía a la militancia socialista asturiana "tan movilizada" desde las primarias de 2017. "Es lo que me da fuerza para segur adelante en ese reto de trabajar por Asturias", ha asegurado, remarcando que su objetivo también es "fortalecer el proyecto político de los socialistas de Asturias" como secretario general de la FSA-PSOE. Respecto a las críticas por la coalición de gobierno con IU, ha remarcado que ese acuerdo fue votado por la militancia socialista y respaldado por el 95 por ciento. "Está un documento, un pacto de gobierno firmado y apoyado en el que nosotros nos sentimos cómodos", ha defendido, calificando de "surrealista" la crítica por la coalición. "Es un poco surrealista porque por un lado se dice que como presidente muy bien, pero como secretario general no y que en realidad el que es socio de gobierno manda en el partido. Es una cosa un poco loca, la verdad", ha dicho.

