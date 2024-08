Jesús Corbacho confía en que la Lámpara Minera le ayude a expresar toda su "verdad"

Laura Ramírez

Huelva, 13 ago (EFE).- A sus 37 años, el cantaor onubense Jesús Corbacho ha ganado la prestigiosa Lámpara Minera del Festival de La Unión (Murcia), un premio que, según dice en una entrevista con EFE, espera que sea "una vía de escape" para lanzar su carrera en solitario, después de años dedicado al cante para el baile, y poder así expresar toda su "verdad".

Este hombre que apenas siendo un niño ya tuvo claro que lo suyo era el cante flamenco, aún no asimila lo sucedido este fin de semana; "estoy que no me lo creo", asegura, para después agradecer todas las muestras de cariño y felicitaciones que desde que se supo ganador está recibiendo.

No era esta su primera participación en el Festival de La Unión, ya en 2008 tuvo un premio por Malagueñas y, en otras tantas había acudido cantando para el baile, pero, como reconoce "nada parecido" a este 2024, una edición que recuerda con emoción, ilusión y nervios.

"Cuando me dieron el paso a semifinales con todos los cánticos sabía que iba a tener opción de luchar por la Lámpara Minera. Yo solamente le pedí a Dios que me dejara salir tranquilo a cantar y a disfrutar y me lo concedió, porque salí muy tranquilo a cantar", cuenta.

Y lo hizo, además, con "mucho respeto, mucho hincapié en llevar los cantes en condiciones y en ponerle el corazón, porque en eso siempre, en eso sí, entre comillas, soy experto, porque siempre que me subo el escenario lo hago con el corazón, porque ante todo me considero un cantador de vocación", apunta.

Considera que "hoy por hoy no existe mayor reconocimiento en el mundo del flamenco en España que la Lámpara Minera" y que es el que y "crea mayores expectativas de cara a intentar labrarte una carrera como cantador solitario".

De hecho, explica que esa fue una de las cosas por las que me presentó: "Es verdad que está curtío y reconocido en el cante para el baile, que también es muy difícil y que gracias a Dios he tenido la suerte de ir con las principales figuras, pero sí es verdad que al cantar para el baile muchas veces no te llegas a poder expresar como te puedes expresar cantando en solitario, porque ahí la cabeza visible eres tú y tú eres quien decide lo que vas a cantar, cómo lo vas a cantar y de qué forma".

Por ello, apunta que la única vía de escape para que le echaran "un poquito de cuenta era ganar la Lámpara Minera".

Sobre el momento actual del flamenco, no tiene dudas, "está en alza", y así lo defiende frente a quienes dicen que "se está perdiendo o que se está vendiendo otra cosa que no es flamenco".

"Yo puedo estar en parte de acuerdo a eso porque es verdad que muchas veces nos equivocamos al poner la etiqueta a lo que estamos escuchando o viendo. Y al flamenco hay que ponerle etiquetas de flamenco cuando se hace flamenco, no cuando se hace otra cosa, eso no quiere decir que no sea bueno, pero hay que ponerle su etiqueta adecuada", precisa.

Sin embargo, también cree que, a veces, "esas etiquetas no correctas ayudan a que suene la palabra flamenco y que la gente sí se interese también por ese flamenco tradicional".

"El flamenco es un arte en continua evolución y en que las cosas hay que hacerlas con conocimiento y con verdad y con corazón, porque lo que tú hagas de verdad y con corazón a la gente le va a transmitir, ya sea en el flamenco o en cualquier disciplina artística", afirma.

Con ese convencimiento afronta un futuro en el que seguirá cumpliendo con los compromisos que tiene firmados, pero para en el que espera centrarse un poco más en hacer carrera en solitario, algo que que ve "muy difícil", pero que confía en que con este reconocimiento se le pueda allanar el camino y "tener oportunidades", que de hecho ya le están saliendo. EFE

1010282

lra/fs/mcm

(foto) (vídeo)