Luis Perea, presentado por el Racing de Ferrol: “Tengo ganas de reivindicarme”

Ferrol, 12 ago (EFE).- El centrocampista Luis Perea afirmó este lunes, durante su presentación como nuevo futbolista del Racing Club Ferrol, que tiene muchas ganas de reivindicarse después de una temporada de poco protagonismo en el CD Leganés, con el que logró el ascenso a LaLiga.

“El Racing de Ferrol lo conozco de hace tiempo, aquí jugué con el Osasuna Promesas en Segunda B y realmente creo que llego en un buen momento. Tengo ganas de reivindicarme, de mostrar mi nivel”, manifestó el futbolista madrileño en rueda de prensa.

Perea asume que la idea de juego de Cristóbal Parralo es diferente a la que tenía Borja Jiménez en el equipo madrileño, por eso confía en adaptarse “lo más rápido posible” para tener su sitio en el once del Racing.

“Me he encontrado un grupo muy abierto, muy sano, y a la hora de entendernos en el campo y fuera me he llevado una grata sorpresa”, comentó el futbolista, para quien la competencia en la medular es “muy buena” porque ayudará a todos “a crecer”.

“En Segunda División el balón parado es muy importante porque puede dar puntos y en esa faceta me manejo muy bien”, declaró el exjugador del Leganés, que ve a su equipo “con ganas” de empezar el curso liguero.

Por su parte, el presidente racinguista, Manuel Ansede, agradeció a Perea que se decantase por jugar en A Malata: “Tenía otras ofertas pero barajó la nuestra como una opción de futuro y de fútbol. Sus referencias son inmejorables”. EFE.

