Águeda Marqués, undécima con marca personal en la final olímpica de 1.500

París, 10 ago (EFE).- La segoviana Águeda Marqués, en su primera experiencia olímpica, finalizó este domingo undécima, con 4:00.31, marca personal, la final de los 1.500 metros de los Juegos de París disputada en el Estadio de Francia.

La pupila de Arturo Martín, de 25 años, demostró el talento que atesora en un escenario que nunca olvidará y en el que ha sido una de las pocas atletas que ha disputado cuatro carreras, ya que no logró pasar de forma directa la primera ronda y tuvo que acudir a la repesca para estar en semifinales.

Con mucha carga en sus piernas, y un desgaste físico notorio, la atleta segoviana dio la cara y cumplió en una final en la que logró mejorar su marca personal en más de un segundo, de 4:01.60 a 4:00.31.

"Me duelen hasta las pestañas. He dado todo, no me queda más en este campeonato. He hecho récord, número de carreras, de marcas y de 1.500 seguidos", dijo. EFE

drl/sab