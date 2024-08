El hockey español traslada su apoyo a Carolina Marín

París, 4 ago (EFE).- El presidente de la Federación Española de Hockey (RFEH), Santiago Deó, envió un mensaje de apoyo en su nombre y en el del hockey español a la volantista Carolina Marín, tras la lesión que sufrió este domingo durante la semifinal del torneo de bádminton de París 2024.

"Desde aquí, no solo personalmente, sino en nombre de todo el hockey español le mandamos todo nuestro apoyo. La queremos mucho. Me he quedado de piedra, tenía el partido ganado", dijo Deó a EFE en el estadio Yves-du-Manoir, donde la selección española masculina juega este mediodía los cuartos de final contra Bélgica. EFE

omm/ism